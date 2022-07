Puri-Kliokmanaite i Hernández-Tovar triomfen a la sorra de l'Arrabassada

El circuit del Campionat de Catalunya va aterrar el passat cap de setmana a Tarragona i es va poder disputar malgrat el fort vent

Actualitzada 03/07/2022 a les 22:37

La platja de l'Arrabassada es va tornar a convertir el passat cap de setmana en el centre del vòlei platja català. El circuit del Campionat de Catalunya va aterrar a Tarragona i les parelles favorites no van fallar. En el sènior femení la lituana Erika Kliokmanaite i Kadri Puri, d'Estònia, es van proclamar campiones després de batre amb relativa facilitat a la gran final a Júlia Bonet i Rebeca Fernández. En el sènior masculí, Rolando Hernández i Hernán Tovar tornaven a enfrontar-se amb Elio Carrodeguas i Dexter Edwards, els dos jugadors del CV Sant Pere i Sant Pau, i els van superar en dos sets amb potència i encert.



Les grans finals es van disputar a la tarda d'ahir, però el vòlei platja va omplir de moviment la platja de l'Arrabassada des del passat dissabte. Prop de la caseta del servei de socorrisme es va instal·lar una graderia en una de les pistes amb l'objectiu de cobrir les grans finals perquè aquestes van ser retransmeses per Esport 3.La passió per l'esport estiuenc va omplir la graderia i molts banyistes curiosos es van aplegar pels voltants per observar les grans finals tot i que el dia no acompanyava. A tocar de les sis de la tarda, amb el xiulet inicial de la gran final femenina, el sol es va amagar darrere els núvols i va començar a bufar un fort vent acompanyant de gotes de pluja. El partit, però, no es va aturar i tot i les condicions meteorològiques les jugadores van mostrar a la sorra perquè es mereixien estar a la final.La igualtat regnava en el primer set, totes dues parelles s'intercanviaven punts, però Puri-Kliokmanaite es mantenien per sobre en el marcador. A base de bloqueigs, la parella del nord d'Europa es va escapar i va guanyar el primer set per 21-17. En el segon temps el vent dificultava el joc aeri de les finalistes, però el guió va ser similar al del primer set. La lituana i l'estoniana semblava que no se'ls esgotava la gasolina i trobaven la manera d'allargar cada punt salvant pilotes impossibles abans que toquin el terra. Finalment, els bloqueigs de Kliokmanaite i la potència de Puri van acabar despatxant la final amb per la via ràpida per 2 sets a zero.

La final masculina prometia intensitat i alt nivell. Els jugadors del CV Sant Pere i Sant Pau Elio Carrodeguas i Dexter Edwards es tornaven a enfrontar contra Rolando Hernández i Hernán Tovar, una final clàssica del circuit. Tovar i Hernández van començar amb força, sobretot amb la potència de les seves rematades impossibles de bloquejar. L'ambient a la graderia s'animava i Edwards i Carrodeguas van reaccionar per empatar un set que se'ls havia escapat. Els cooperativistes no donaven cap pilota per perduda i l'esfèric semblava que tampoc volia caure. Remataven d'esquenes i es llençaven a terra per continuar el joc, però Tovar-Hernández es van imposar a base de força. En el segon set els de SPiSP van tenir espurnes de qualitat, però els veneçolans les van apagar a cop de remat i amb uns bloqueigs espectaculars per emportar-se la victòria a l'Arrabassada.