El Gimnàstic de Tarragona i Manuel García Humanes arriben a un acord per ampliar la seva vinculació fins a juny de 2023, més una temporada opcional.



El meta andalús ha acceptat la proposta de renovació de l'entitat grana per continuar defensant la porteria tarragonina durant el proper curs a 1a RFEF. En el seu primer any al Nàstic, amb l'ajuda de tot l'equip, el de Pedrera ha deixat uns registres extraordinaris a la categoria; encaixant únicament 26 gols en els 38 partits que ha disputat i aconseguint 20 porteries imbatudes entre els partits de lliga i play-off.La temporada 2022-2023, Manu García buscarà ampliar aquestes estadístiques individuals i col·lectives per millorar la passada campanya. El dilluns 18 de juliol, juntament amb la resta de companys, el meta iniciarà la pretemporada a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada.