La defensa del Nàstic seria la primera demarcació a resoldre's

L'entitat grana signarà avui el central Josema i es troba a l'espera de Quintanilla, Trilles i Aleix Coch

Actualitzada 03/07/2022 a les 22:08

El Nàstic de Tarragona ja ha començat l'operació estiu en busca de reforços en gairebé totes les posicions. Com deia Jack l'Esbudellador, s'ha d'anar per parts i sembla que la de la defensa seria la primera a completar-se.

La situació del mur grana és curiós. Tècnicament el Nàstic no té cap central a la plantilla, l'únic seria Pol Domingo, però el de la Pobla de Montornès ha virat al lateral dret. Des del 30 de juny, tant Alexander Quintanilla com Marc Trilles són jugadors lliures, malgrat que el Nàstic encara busca les seves renovacions. Aquesta demarcació podria passar del 0 al 100% en qüestió d'hores.

El Nàstic de Tarragona avui tancarà el fitxatge del central del Linares Josema Gómez. El defensor madrileny de 30 anys fa 1,94 metres d'alçada i arribaria per suplir la baixa d'Aythami Artiles. D'altra banda, els grana mantenen obertes les dues renovacions. Pel que fa a Quintanilla, l'únic que separaria al basc del Nàstic són els seus afers laborals més enllà del futbol i, en el cas de Trilles, els problemes s'apropen més al món del futbol i tot és qüestió de negociar, tot i que compta també amb altres ofertes. De les dues renovacions, la més propera seria la d'Álex Quintanilla. D'altra banda, Aleix Coch també es troba a l'espera que totes les peces del dominó comencin a caure.

D'entre aquests quatre noms, el Nàstic podria tancar-ne tres i, amb l'opció de Pol Domingo, el mur grana de quatre centrals ja estaria llest de cara a la pròxima temporada. La defensa va ser la darrera temporada, el principal poder del Nàstic. Gràcies al mur defensiu els de Raül Agné van aconseguir arribar fins al final, així que per al club era important que fos la principal demarcació on s'havia de treballar.

Fran Lara, opció al mig del camp

El central Josema podria no ser l'únic jugador que el Nàstic pescaria del Linares. Després de la llista de baixes que va proporcionar el club el passat dia 30 de juny, els grana tenen un gran forat al mig del camp amb la marxa de Javier Ribelles. Una de les opcions que es troben sobre la taula és el mig centre defensiu Fran Lara.

El cordovès de 29 anys ho ha jugat gairebé tot amb el Linares aquesta temporada. L'equip andalús va ser la revelació de l'anterior temporada i gairebé tots els jugadors que van destacar s'estan buscant altres equips. Lara va ser un dels que més presència va tenir. Amb 39 partits jugats i dos gols, es va convertir en un pilar al mig del camp. La seva tasca defensiva també el va portar en més d'una ocasió a disputar minuts com a central i aquesta flexibilitat juga a favor seu.

Com va avançar el periodista Ángel García, el jugador haurà de decidir entre les ofertes de Primera RFEF del Nàstic o l'Eldense, o també amb una de Segona RFEF per part de l'UCAM Murcia, on milita el seu excompany Miguel Linares a la direcció esportiva.