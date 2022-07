El CB Salou jugarà a LEB Plata la pròxima temporada

El club de la Costa Daurada ha permutat la seva plaça amb la del Barça B, que va ascendir i vol quedar-se a EBA

Actualitzada 04/07/2022 a les 10:02

El CB Salou continua fent passos cap a la història i jugarà la pròxima temporada a la LEB Plata per primera vegada. L'equip de Jesús Muñiz permutarà la seva plaça amb la del Barça B, que va ascendir, però no volia jugar en una categoria superior a EBA. D'aquesta manera, els dos equips han signat un acord per intercanviar les seves places, seguint els procediments que marca la Federación Española de Baloncesto.El CB Salou de Jesús Muñiz va aconseguir classificar-se pel play-off d'ascens la darrera campanya després de realitzar una gran fase regular amb una històrica ratxa de victòries de 14 partits guanyats de forma consecutiva. L'equip va guanyar la primera ronda del classificatori d'ascens contra el Girona B, però en el grup per l'ascens no va poder aconseguir classificar-se després de perdre contra el Gandía i l'Uros de Rivas i guanyant al Baskonia B.Els de la Costa Daurada no van poder ascendir esportivament, però el Barça els ha donat l'oportunitat de poder assolir l'objectiu i a partir de la pròxima temporada disputaran la LEB Plata per primera vegada a la seva història. La LEB Plata és la primera de les divisions nacionals, per sobre d'aquesta està LEB Or i l'ACB. L'últim equip de la demarcació en jugar en LEB Plata va ser el CBT fa dues temporades.