Els BCN Dragons destrossen els Istambul Rams a Reus i amplien la ratxa (7-41)

Els d'Andrew Weidinger són un dels dos equips invictes a la European Football League

03/07/2022 a les 22:13

Els Barcelona Dragons passen per sobre dels Istambul Rams i aconsegueixen una plàcida victòria per 7-41 que els mantenen líders de la Conferència Sud amb 5 victòries i cap derrota. El Municipal de Reus va ser una festa des del migdia del passat dissabte, l'organització va oferir música, beguda i menjar per celebrar el Pride Day i aquesta festa es va acabar traslladant sobre la gespa perquè els d'Andrew Weidinger van ser molt superiors als seus rivals.



Des de l'inici, la diferència de nivell es va notar i després del retorn de Jairus Moll, Zach Edwards, l'estrella «Dragon», va connectar amb l'habitual, Kyle Sweet per anotar el primer. L'el va fer bo Tavecchio i el treball defensiu dels locals es va fer valer aturant cada atac rival. Edwards va seguir repartintamb els seus companys, sense trobar gaire oposició i no va ser fins l'últim quart quan els Rams van poder anotar l'única jugada del partit.El municipal de Reus viurà aquest dissabte un partit diferent perquè els Dragons s'enfrontaran amb l'altre equip que ha fet un ple de victòries, els Vienna Vikings.