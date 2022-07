Sis jugadors del Nàstic no continuen i el club treballa en tres renovacions

El club grana va fer oficial la renovació de Raül Agné i el cos tècnic per una temporada i una més d'opcional

Actualitzada 30/06/2022 a les 21:20

El Nàstic de Tarragona comença a fer oficials els primers moviments per preparar el projecte que buscarà l'ascens la pròxima temporada. Després d'unes setmanes de reflexió i de vacances, amb Sant Joan pel mig, els grana aprofiten l'últim dia oficial de la temporada per moure peces.

L'entitat va confirmar ahir un secret que ja era conegut les últimes setmanes. Raül Agné va acceptar l'oferta de renovació i serà l'encarregat de liderar l'equip la pròxima campanya. El tècnic va signar per una temporada més una d'opcional, un contracte molt similar al que va signar el passat estiu. Les bones notícies es van estendre també al cos tècnic. El segon entrenador, Dani Vidal, el preparador físic, Joan Torné, i l'entrenador de porters, Manolo Oliva, també continuaran dins de l'equip d'Agné. Després del gran final de la darrera temporada, tot i la derrota contra el Villarreal B, el tècnic es va guanyar la confiança de la directiva i des de feia setmanes que tenia sobre la taula l'oferta de renovació.

Ahir, 30 de juny, va ser el dia marcat en el calendari per a començar a donar novetats a la plantilla del Nàstic. De la mateixa manera que la Ventafocs havia de marxar de palau perquè s'acabava l'ajut màgic de la fada protectora, a partir de les 12 de la nit d'ahir, un total de 10 jugadors de l'equip van acabar la seva vinculació amb el Nàstic. No tots s'acomiaden del tot. L'entitat va completar la renovació de Manu García i també es troba en negociacions per renovar els defensors Joan Oriol, Álex Quintanilla i Marc Trilles. Pel que fa als dos primers, l'entitat grana comença a fer progressos i els dos jugadors es troben més a prop de continuar la pròxima temporada. La voluntat de quedar-se a Tarragona per part de Joan Oriol va ser reiterada durant el darrer any i l'ombra de la retirada queia sobre Quintanilla, però el Nàstic hauria aconseguit posar llum a aquesta foscor.

El cas de Marc Trilles, en canvi, és més complicat. El Nàstic vol el central com a parella de Quintanilla per formar el mur grana de la següent temporada, però és una realitat que el de Vilafamés ha rebut altres ofertes i algunes de suculentes que el podrien allunyar de Tarragona.

La renovació d'aquestes 4 peces és important per mantenir la línia de qualitat defensiva que va marcar Agné, però el Nàstic ja treballa en altres opcions per si una d'aquestes falla.

Sis jugadors s'acomiaden

De la mateixa manera que el Nàstic va oficialitzar quines eren les peces que volia renovar, també va presentar un llistat amb aquelles que queden descartades. En la part ofensiva, Edgar Hernández, Fran Carbia i Karim L'Koucha no continuaran. L'Koucha és probable que acabi en algun equip filial i Carbia, el de Sant Pere i Sant Pau, marxarà després de dos anys defensant la samarreta de la seva ciutat.

Javier Ribelles marxa direcció a Madrid,. L'Alcorcón és un dels principals interessats i el jugador volia anar a la capital per motius personals, Aythami Artiles es retirarà del món del futbol i Gonzi també deixa enrere dos anys com a segon porter a l'entitat.

Els cedits tornen al Nàstic

De la mateixa manera que Becerra, Buyla i Romera retornen als seus equips, els jugadors grana que estaven cedits també tornen a Tarragona. Pol Ballesteros, Andrei Lupu, Pedro Martín, Óscar Sanz i Cheikh Sarr arriben a la ciutat amb contracte vigent, però això tampoc els assegura un lloc a la plantilla la pròxima temporada. Andrei Lupu es va guanyar l'oportunitat. Óscar Sanz i Cheikh Sarr van realitzar també una bona campanya, però serà Raül Agné qui haurà de decidir si compta amb ells o no.

El mercat de fitxatges d'estiu es dona oficialment com a començat i el Nàstic buscarà omplir els forats amb nous fitxatges en gairebé totes les posicions.