El Campionat de Catalunya de Vòlei Platja fa parada a Tarragona

Uns 250 esportistes es donaran cita aquest dissabte i diumenge 2 i 3 de juliol a la platja de l'Arrabassada en la quarta prova puntuable del circuit

Actualitzada 01/07/2022 a les 19:44

Tarragona ho té tot a punt per acollir la quarta prova puntuable del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Volei Tour, que tindrà lloc aquest cap de setmana 2 i 3 de juliol a la platja de l'Arrabassada.Per explicar els últims detalls de la prova, la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, ha comparegut aquest divendres davant dels mitjans acompanyada del director de la competició, Quim Ventura, i d'Alfonso Periáñez, president del CV Sant Pere i Sant Pau i membre de la Comissió Directiva de la Federació Catalana de Voleibol.Durant la compareixença, la consellera López ha destacat que «per segon any consecutiu, Tarragona és una de les seus del torneig» per la qual cosa, ha agraït «la confiança de la Federació Catalana de Voleibol i la feina de l'àrea d'Esports per aconseguir renovar aquesta confiança».«Aquest cap de setmana, 2 i 3 de juliol, tindrem centenars d'esportistes, tècnics, acompanyants i aficionats que podran gaudir de Tarragona i les seves platges. És una ocasió perfecta de mostrar, no només la capacitat organitzativa de la ciutat, sinó també el seu caràcter mediterrani, acollidor i obert», ha afegit.El director del campionat, Quim Ventura, ha quantificat en 250 els esportistes que competiran aquest cap de setmana a Tarragona i ha qualificat el pas per la ciutat com un «moment clau del circuit», en què «destaquen tant l'alta participació com la gran qualitat dels jugadors i jugadores». Alfonso Periáñez, per la seva banda, ha avançat que hi ha participació tarragonina i ha destacat que el vòlei platja «està progressant d'una manera espectacular» i que l'arribada del Campionat de Catalunya a Tarragona «s'ha d'aprofitar».Les categories que competiran al campionat seran l'absoluta femenina i masculina, a més de cadet i infantil. Des de dissabte a les 9 h, en què comencen les prèvies, fins a diumenge al voltant de les 21 h, se succeiran els partits de la competició, que es podran seguir gratuïtament des de les grades instal·lades a la platja de l'Arrabassada i al canal Esport3. Les finals de la categoria absoluta estan previstes per al diumenge 3 de juliol, a partir de les 18 hores la femenina i de les 19 hores la masculina.