Al Mundial de Qatar s'estrenarà un sistema d'intel·ligència artificial per detectar els fores de joc

Actualitzada 01/07/2022 a les 11:34

La FIFA emprarà tecnologia semiautomatitzada i intel·ligència artificial per a la detecció del fora de joc en la Copa del Món Qatar 2022, amb l'objectiu de «prendre decisions més ràpides, precises i fiables» en la competició futbolística més important del món.La pilota portarà en el seu interior una unitat de mesurament inercial (IMU, per les seves sigles en anglès), que enviarà un paquet de dades 500 vegades per segon a la sala de vídeo, la qual cosa permetrà detectar amb absoluta precisió el moment exacte en el qual es colpeja la pilota.A més, la nova millora tecnològica anirà acompanyada de dotze càmeres instal·lades sota la coberta de cada estadi per a captar els moviments de la pilota i fins a 29 punts de dades de cada jugador que es prendran 50 vegades per segon.Amb la mescla de dades de seguiment de les extremitats dels jugadors i de la pilota, i mitjançant la intel·ligència artificial, la nova tecnologia subministra un avís automàtic a la sala de vídeo sempre que rebi una pilota un atacant que es trobava en posició antireglamentària en el moment en què el seu company va jugar l'esfèric.Per a corroborar la seva proposta abans d'informar sobre ella a l'àrbitre principal, l'equip arbitral de vídeo comprovarà manualment el moment exacte del colpeig que han proporcionat les dades, així com la línia de fora de joc també creada automàticament i basada en les posicions de les extremitats del jugador que el sistema ha calculat. Com dura molt pocs segons, el procés permet adoptar decisions més ràpides i precises.«Perquè la implementació sigui més assequible, la FIFA està desenvolupant l'anomenat VAR encenedor, que funciona amb una menor quantitat de cambres de TV a un cost també més baix i fins i tot una mica més lleuger i assequible per a les competicions que es cobreixen», va dir Pierluigi Collina, president de la Comissió d'Àrbitres de la FIFA, durant la presentació d'aquest nou avançament tecnològic en una conferència de premsa virtual.«Estem treballant en un VAR més consistent pel que fa a la línia d'intervenció. A més, som conscients que, a vegades, la durada dels controls d'un revisor és massa llarga. Sabem que quan s'analitza una jugada complexa el temps vola. Aquestes eines més desenvolupades necessiten temps per a trobar el punt de parada exacte per a definir la posició dels jugadors», va assenyalar.La tecnologia semiautomàtica de fora de joc pot usar-se per a crear una nova adopció de resolucions amb una animació tridimensional generada automàticament durant el partit.Johannes Holzmüller, director de la Subdivisió d'Innovació Tecnològica del Futbol, va declarar que «els nous sistemes proporcionaran als equips arbitrals de vídeo avisos en temps real mitjançant intel·ligència artificial».«Li diem 'tecnologia semiautomatitzada per a detecció del fora de joc' perquè els equips arbitrals de vídeo continuaran controlant els resultats i hauran de corroborar la decisió. El sistema rastreja i alerta constantment una vegada que la pilota és rebuda per un jugador que estava en posició de fora de joc quan es va jugar la pilota», va manifestar.Per a millorar la comunicació amb els aficionats, després que l'àrbitre hagi confirmat la decisió de fora de joc es crearà una animació de repetició que es mostrarà en l'estadi i en la televisió.La idea de la FIFA era començar en 2020 amb les primeres proves, però a causa de la pandèmia de la COVID-19 es van haver de posposar fins a principis de 2021. Es va provar en alguns tornejos de la FIFA com la Copa d'Àfrica i la Copa Mundial de clubs.Durant els partits d'aquests tornejos, la nova tecnologia va ajudar els equips arbitrals de vídeo a prendre decisions més precises i fiables en poc temps.El Sports Lab de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts va analitzar i va ratificar les dades recaptades durant els assajos amb i sense connexió, i els experts de TRACK de la Universitat de Victoria van acreditar científicament la tecnologia de detecció d'extremitats. Un equip de recerca de la Universitat ETH de Zuric va estar facilitant més informació sobre les capacitats tecnològiques d'aquests sistemes electrònics de seguiment multicàmera.«Serem més ràpids i serem més precisos. Aquests són els objectius de la tecnologia semiautomàtica del fora de joc», va dir Collina, per al qual «quant més precís més bo ets».«En la FIFA ens sentim molt orgullosos d'aquest treball i esperem amb il·lusió que en la Copa Mundial de la FIFA 2022 el món comprovi els avantatges que aporta aquesta tecnologia. La FIFA està decidida a aprofitar els avanços tecnològics per a millorar el futbol en tots els nivells», va concloure Gianni Infantino, president de la FIFA.