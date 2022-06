OFICIAL: Raül Agné renova amb el Nàstic per un any i un més d'opcional

El Gimnàstic de Tarragona i el tècnic Raül Agné Montull renoven la unió entre les parts fins al juny de 2023, més una temporada opcional.

Després de completar la primera campanya liderant la banqueta del primer equip, l'entrenador de Mequinença i tot el seu cos tècnic persistiran amb el treball, compromís i dedicació que han mostrat en escreix durant aquest últim curs, disputant la final del play-off d'ascens a 2a Divisió.

Per tal de millorar aquesta fita i aconseguir l'objectiu que tots els nastiquers desitgen, Raül Agné repetirà amb el mateix equip de treball de la casa: Dani Vidal com a segon entrenador, Joan Torné com a preparador físic i Manolo Oliva com a entrenador de porters.

Aquesta nova temporada 2022-2023, el cos tècnic del Nàstic buscarà millorar el registres del curs passat on es van sumar 17 victòries i 13 empats en els 40 partits de lliga disputats, entre lliga regular i play-off, dintre del grup II de Primera RFEF.