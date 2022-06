Marc Buscail renova amb el CBT

El jove tarragoní és la tercera peça confirmada de l'equip

Actualitzada 30/06/2022 a les 11:18

El CBT continua fent feina de cara a la plantilla de la pròxima temporada. Els tarragonins continuen amb les renovacions i aquest dijous han anunciat la continuïtat de Marc Buscail.El jove tarragoní va arribar al CBT als 12 anys i ha passat per totes les categories del club, tant preferents com especials de primer any. Malgrat la seva joventut (19 anys), fa dues temporades va debutar amb l'equip a LEB Plata i també va tenir un paper molt destacat en la gran temporada que va realitzar el CBT B a la Copa Catalunya, com també en el seu equip el Júnior Masculí Preferent, aconseguint arribar a estar entre els vuit millors equips de Catalunya i competir amb les millors pedreres catalanes.Marc és un jugador de 2.04 m que pot alternar les posicions interiors i també les exteriors, es tracta d'un jugador de gran projecció i una aposta del club. Recordar que també ha sigut internacional amb la selecció espanyola en diversos tornejos, l'últim la FIBA Skills Challenge u17 al 2020 a l'Alqueria de València.La passada temporada (en la seva estrena com a jugador del primer equip), va tenir un paper força destacat amb 17 minuts jugats, 6 punts per partit i 3,2 rebots per aconseguir una mitjana de 6,7 de valoració.«És un jugador que físicament està progressant, la seva mobilitat en les posicions exteriors i interiors i de ben segur que ens donarà bon rendiment. Estic content per la seva renovació, ja que és una de les bases del futur de l'equip», afirma Berni Álvarez.