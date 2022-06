Llorenç Gómez presenta la seva primera convocatòria amb la Selecció Catalana de futbol platja

Els 25 preseleccionats entrenaran aquesta tarda a la platja de la Paella

Actualitzada 30/06/2022 a les 11:47

Llorenç Gómez dirigirà aquesta tarda la primera convocatòria de la Selecció Catalana Absoluta des del seu nomenament el passat mes d'octubre. El tècnic ha escollit la platja de la Paella per a desenvolupar aquesta primera sessió, que servirà per fer una tria entre els jugadors preseleccionats per formar part del combinat català.La convocatòria tindrà lloc a les instal·lacions de la platja de Torredembarra, de 18h a 21h. Llorenç Gómez ha anunciat un total de 25 jugadors. El tècnic es mostra «molt feliç d'iniciar aquest nou projecte». Una nova etapa que entén com «una porta que s'obre, un nou repte i una nova oportunitat per continuar carregant la motxilla d'experiències i aprenentatge i continuar evolucionant». La seva intenció és «poder veure el màxim nombre possible de jugadors per configurar una selecció potent i competent que tingui opcions d'alçar-se amb el títol del Campionat de Seleccions Autonòmiques». De fet, avança que hi haurà més convocatòries per donar continuïtat al procés de selecció de jugadors.Llorenç assumeix el càrrec amb una trajectòria i un palmarès impecables com a jugador professional. Més de 600 partits, prop d'un miler de gols, més de quaranta títols individuals i col·lectius, una trentena de clubs, una quarantena de països passejant el seu nom, jugador de la Selecció Catalana, internacional amb la Selecció Espanyola, Campió de l'Eurocopa, Subcampió del Món i Millor Jugador del Món 2018. Una dècada que ha marcat un abans i un després en el món del beach soccer i que l'ha convertit en llegenda dins i fora de la sorra. Una història que ara vol repetir des de la banqueta. El seu debut oficial com a tècnic ha estat aquesta mateixa temporada al capdavant del Victoria Beach Soccer masculí i de l'AIS Playas de San Javier femení, als quals ha aconseguit classificar per la Final Four de la Lliga Espanyola.D'entre els 25 convocats, destaquen Eloi Pérez i Cristian Velardiez del CFS Torredembarra, Guillermo Montserrat de la UD Torredembarra, Samuel García de la Canonja, Soulimame Aouahoud de Riudoms i Alejandro Morillas de la Penya Jove Roquetes.