Els quatre millors equips catalans de l'ACB es reuniran a Tarragona al mes setembre

El Palau d'Esports acollirà la Lliga Nacional Catalana AON 2022 ACB el 20 i 21 d'aquest mes

Actualitzada 30/06/2022 a les 12:29

El Palau d'Esports de Tarragona reunirà als quatre millors equips de bàsquet catalans de l'ACB a la Lliga Nacional Catalana AON 2022 ACB. Aquesta competició feia 27 anys que no s'organitzava a la ciutat i enguany tornarà en la seva 43a edició. Com la darrera campanya, el torneig comptarà amb una final a quatre entre el Bàsquet Manresa, el Barça, el Joventut Badalona i el Bàsquet Girona, que s'enfrontaran el 20 i 21 de setembre.Les semifinals se celebraran dimarts 20 de setembre (horari encara per confirmar) i enfrontaran el BAXI Manresa contra el Joventut de Badalona i el Barça amb el Bàsquet Girona. Els guanyadors d'aquests partits es classificaran per a jugar la Final, que tindrà lloc el dimecres 21 de setembre. Tots els partits s'emetran en directe per Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3.L'actual campió és el conjunt manresà, que va alçar el títol com amfitrió del 2021 en superar el bloc blaugrana per un 81-70 en la final disputada al Pavelló Nou Congost. Amb aquest triomf, els bagencs van sumar la seva 3a Lliga Catalana ACB en un campionat que domina, amb un total de 22 victòries, el club barcelonista. Pel que fa a el combinat badaloní, aquest acredita 11 corones mentre que el planter gironí, que és el vigent guanyador de la Lliga Catalana LEB Or, s'estrenarà en aquesta apassionant 43a edició a la màxima categoria.La darrera ocasió en què la ciutat de Tarragona va ser la seu de la competició va ser l'any 1995 i amb el Pavelló del Serrallo com a pista de joc. El 3 de setembre d'aquell curs, el FC Barcelona d'Aíto García Reneses va assolir el trofeu en un emocionant matx que es va resoldre per un ajustat 89-92 contra el Joventut de Badalona, amb l'aler lituà Arturas Karnisovas condecorat com a MVP.L'última edició d'aquesta competició que va tenir lloc en terres de la província de Tarragona va ser l'1 de maig del 2018 al Pavelló Olímpic de Reus.