El CF Reus Roig-i-negre i el Marina Cambrils participaran al Campionat de Catalunya d'aquest cap de setmana

La competició se celebra a la platja de la Paella de Torredembarra

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:45

El CF Reus Roig-i-Negre 2021/22 i el Marina Cambrils participaran aquest dissabte, 2 de juliol, en el Campionat de Catalunya de Futbol Platja que se celebra a la platja de la Paella de Torredembarra.Els reusencs, que participen amb l'equip sènior masculí, han quedat enquadrats en el grup B i s'enfrontaran en una lligueta al Platja Vilanova CF (8.30 hores) i al Roses Platja (11.30 hores). La llista de convocats per aquest torneig són els següents: Joan Clave, Ryan Clewley, Àlex Salmerón, Deivid Wendel, Ikaro, Diop, Aleix Llambrich, Èric Rom, Lucas, Miguel Perea, Alexis, Òscar Alcario -també jugador del primer equip de futbol-, Benavides, Joan Ferraté i Silverio.El Marina Cambrils, club que s'ha fusionat recentment amb els roig-i-negres i que també té una secció de futbol platja, hi participen amb dos equips. El sènior femení s'enfrontarà a la semifinal a l'EF Bonaire i en cas de victòria jugaria la final contra el CF Platja Torredembarra o el Roses Platja. El sènior masculí, per la seva banda, ha quedat enquadrat en el grup A i es disputarà el triomf en una lligueta contra el Platense Calafell (11.30 hores) i el CF Platja Torredembarra (18 hores).Els partits tindran tres parts de dotze minuts cadascuna, amb un descans entre parts de tres minuts. Per cada encontre guanyat se sumaran tres punts; si es perd, cap punt; si es guanya a la pròrroga de tres minuts, 2 punts i 1 punt si el partit es guanya als penals.