El Nàstic té 'overbooking' a la porteria amb cinc jugadors

Amb la renovació de Manu García, el club haurà de decidir entre Gonzi, Cheikh Sarr, Venetikidis i Dani Parra

Actualitzada 29/06/2022 a les 20:38

El Nàstic de Tarragona es troba en una situació inesperada amb la renovació de Manu García. Si fa unes setmanes la porteria grana podria arribar a perdre els dos jugadors que l'han defensat enguany, ara el club té overbooking d'arquers.

Manu García es va forjar un nom durant la darrera temporada, amb el rècord de 21 porteries a zero i el seu paper de salvador a la semifinal del play-off d'ascens, i la seva continuïtat garanteix el porter principal de l'equip. La qüestió és quins seran els dos metes que l'acompanyaran a la pròxima temporada d'entre els 4 candidats que resten.

Gonzi acaba avui la seva vinculació amb el Nàstic i és probable que no acabi renovant amb el primer equip. El porter de Pamplona ha passat les dues temporades amb la samarreta grana amb la posició de segon porter. Aquesta temporada no ha tingut opció i només ha jugat 5 partits, un de copa i quatre de lliga perquè Manu García no estava disponible.

La posició de segon meta estaria lluitada per Cheikh Sarr i Dani Parra. El primer encara compta amb un any més de contracte amb el Nàstic, però les últimes dues campanyes les ha passat cedit en els filials de l'Oviedo i el Granada. Aquesta última temporada, però, va aconseguir destacar i, fins i tot, va ser convocat amb l'equip de Primera Divisió.

Dani Parra hauria de renovar per garantir la seva continuïtat amb l'equip. El porter de Riudoms va jugar a la Pobla de Mafumet i va ser convocat amb el primer equip en 4 ocasions. De fet, en aquest cas li guanya la partida a Theo Venetikidis, perquè quan Manu García no va estar disponible, va ser el de la Pobla qui va exercir de segon porter de Gonzi en comptes del grec. Venetikidis ha passat aquesta temporada de manera inèdita. El seu paper era garantir una fitxa més com a tercer porter sub23 i no va debutar amb la samarreta grana. El grec va signar el passat estiu per dues temporades.

El dubte és quin serà l'ordre d'estada. El Nàstic necessita un tercer porter sub23 i aquesta és una posició poc atractiva. L'equip va rebutjar que Dani Parra fos tercer porter per evitar tallar la seva progressió l'any passat; una situació similar a la de Cheikh Sarr, que va passar les dues últimes temporades cedit per acumular experiència i continuar progressant. Les mirades passen a Venetikidis, però caldria veure si el jugador de 21 anys està decidit a passar una altra temporada amb poques opcions de jugar.

Aquesta situació es dona si Gonzi no renova i això se sabrà durant el dia d'avui amb l'actualització de la plantilla.