El Stage d'Estiu del Golf Costa Daurada arriba a les 500 inscripcions

El tret de sortida es va donar el passat 27 de juny

Actualitzada 29/06/2022 a les 11:05

Aquest 27 de juny s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del Stage d'Estiu del Golf Costa Daurada i les xifres són de rècord pel que fa al nombre d'inscripcions, que ja han arribat a les 500.«Ens esperàvem una bona resposta, però hem superat amb escreix les expectatives més optimistes només començar», explica Xavi Pueyo, director de Pàdel, Tennis i del DiR Golf Costa Daurada. De fet, totes les setmanes de juliol estan ja plenes i «només queden places en alguna setmana del mes d'agost», afegeix Pueyo.La qualitat de l'oferta, així com la varietat d'esports que s'ofereixen: golf, pàdel, tennis, fitness, piscina... unit a una acurada organització i l'entorn natural en el que es desenvolupa el Stage expliquen aquest èxit.«Cal tenir en compte que ens hem esforçat més que mai per oferir a pares i mares un detallat timing on hi trobaran pautades les diferents activitats esportives i de lleure que desenvoluparan els seus fills i filles. I totes s'han planificat sota estrictes paràmetres de seguretat, benestar i també saludables, pel que fa als qui es quedin a dinar», comenta Xavi Pueyo.Pel davant queden doncs dos mesos intensos en els que tot està preparat i dissenyat per tal de que els participants al Stage gaudeixin d'un estiu únic a l'aire lliure, fent amics, envoltats de natura, descobrint noves habilitats esportives i vibrant amb les moltes sorpreses que els hi hem preparat al Golf Costa Daurada.