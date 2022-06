El Open d'Escacs de Torredembarra aspira a un centenar d'inscrits

La competició es disputarà entre el 2 i el 10 de juliol

Actualitzada 29/06/2022 a les 13:23

El Open Internacional d'Escacs de Torredembarra (Tarragona) aspira als cent inscrits en la seva vint-i-dosena edició, que es disputarà entre el 2 i el 10 de juliol després de dos anys de suspensió per la crisi sanitària.Ja hi ha més de 90 jugadors inscrits, encara que segons informa el Club Escacs Torredembarra, l'objectiu és superar el centenar, una fita aconseguida sola en les edicions del 2011, 2017 i 2019.El torneig de referència a la província està inclòs el divuitè Circuit Català d'Oberts Internacionals i, de moment, estan inscrits un gran mestre, l'ucraïnès Ruslan Pogorelov, quatre mestres FIDE i set mestres catalans.També destaca la participació de de Joan Marcè Miracle, del CE El Prat, per ser, als seus 96 anys, un dels jugadors federats de més edat a Catalunya.A nivell tècnic, es manté del grup únic, amb un ritme de joc de 90 minuts per jugador d'escacs, amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.La dotació econòmica és de 600 euros per al primer classificat, 400 per al segon i 300 per al tercer, amb premis en metàl·lic fins al vuitè classificat que sumen, en total, més de 2.800 euros en premis.