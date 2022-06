Edgar Hernández no renovarà amb el Nàstic per a la pròxima temporada

Andrei Lupu i Pablo Fernández serien els únics davanters confirmats i els grana haurien d'acudir al mercat

Actualitzada 28/06/2022 a les 21:50

El Nàstic de Tarragona renovarà gairebé al complet la davantera de cara a la pròxima temporada. La capacitat de fer gols de l'equip ha estat durant tota la temporada l'aspecte més assenyalat de l'equip. L'arribada de Romera durant el mercat d'hivern va afegir una mica de pólvora a l'equip, amb 7 gols en els 20 partits que va disputar amb la samarreta grana. La pròxima temporada, però, la punta de llança de l'equip podria ser nova.

Edgar Hernández no continuarà amb la samarreta grana la pròxima temporada. L'ariet de Gavà tancaria així la seva etapa al Nàstic amb 3 gols en 24 partits. El veterà atacant va començar la temporada sent decisiu i amb confiança, però la greu lesió que va patir durant el mes de desembre va truncar la seva continuïtat amb l'equip.



Juan Camilo Becerra torna a l'Espanyol després de la seva cessió al Nàstic. El colombià va disputar deu partits amb els grana i només va marcar un gol. El davanter va arribar al mercat d'hivern amb la promesa de ser el nou revulsiu a l'atac, però mai va gaudir de la plena confiança d'Agné, fins i tot, l'entrenador va qüestionar el seu estat físic a les poques setmanes de la seva arribada.

La tornada de Dani Romera seria el fitxatge utòpic per reforçar la davantera, però l'operació és complicada. Amb el seu gran nivell i la gran mitja temporada que va fer amb els grana, més d'un equip s'ha interessat en ell, alguns d'aquests de categoria superior.

D'aquesta manera, el Nàstic es quedaria amb dos davanters confirmats. Andrei Lupu va explotar a nivell de qualitat i gols en la seva mitja etapa amb el Numancia, on va marcar nou gols en divuit partits. Agné ja confiava en ell durant la temporada i l'operació de renovar-lo i cedir-lo al mes d'hivern va estar motivat, en part, per la intenció de l'entrenador. Pablo Fernández seria el seu acompanyant a l'atac. El davanter asturià ha anat de menys a més aquesta temporada i sempre ha destacat per la seva capacitat de lluita amb els centrals i habilitar espais per al seu company a la punta d'atac.

La incògnita de la davantera estaria sobre Pedro Martín. El davanter va acabar la seva cessió amb el Sanluqueño amb 2 gols en 14 partits. L'andalús té ofertes, però el Nàstic haurà de valorar que fer amb ell durant els pròxims dies. El davanter té contracte fins al 2023.

El Nàstic torna a el 18 de juliol

El Nàstic de Raül Agné tornarà a la feina el 18 de juliol. L'entitat va fer oficial ahir l'inici de la pretemporada de l'equip, que serà un mes i deu dies abans de l'inici de la competició. Els grana també tenen acordats alguns amistosos de la pretemporada.



El primer es va fer oficial ahir. El Real Zaragoza i el Nàstic s'enfrontaran en el XIII Trofeu Ciutat de Tarragona el 29 de juliol a les 20.00 hores al Nou Estadi Costa Daurada. Aquest partit és ja un clàssic de les pretemporades.