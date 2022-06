Les jugadores podran participar en qualsevol categoria masculina a Catalunya la pròxima temporada

L'assemblea de la FCF ha aprovat aquesta mesura i també la creació d'una nova categoria, la Superlliga catalana

Actualitzada 28/06/2022 a les 11:46

La Federació Catalana de Futbol va aprovar en l'assemblea general ordinària del passat dilluns a Blanes una sèrie de mesures que afectaran les categories territorials durant les pròximes temporades.En primer lloc, la FCF ha fet un pas per la igualtat del futbol català. A partir de la temporada 2022-2023 les jugadores de futbol i de futbol sala podran participar en qualsevol categoria masculina d'àmbit territorial, sigui en amateur o de futbol base. Aquesta modificació reglamentària habilitarà qualsevol futbolista femenina a tramitar una llicència federativa en un equip masculí des d'aquest divendres 1 de juliol. D'aquesta manera, s'elimina el topall del futbol mixt que fins ara era al cadet i es destaca que podran competir equips amb jugadors i jugadores fins la Preferent Juvenil masculina i també fins la Primera Catalana i la Superlliga de la pròxima campanya.En el cas de futbol base, la FCF ha aprovat un canvi en el reglament i a partir d'ara s'implantaran les categories per anys de naixement, amb l'objectiu d'igualar el nivell de la competició.A més, l'assemblea de la FCF també ha servit per donar llum verda a la creació d'una nova categoria entre la Primera Catalana i la Tercera RFEF. Aquesta nova categoria s'anomenarà Superlliga catalana i s'iniciarà a partir de la temporada 2023-2024. La nova categoria del futbol amateur català comptarà amb un grup únic de 16 equips. Els equips que es classificaran seran del segon al cinquè classificat dels tres grups d'enguany de Primera Catalana, el guanyador de l'eliminatòria entre els dos millors sisens i els equips que baixaran de Tercera RFEF. L'objectiu de la creació d'aquesta categoria és tenir equips amb una major reparació per l'ascens a Tercera RFEF i reduir la diferència amb la resta d'equips d'àmbit estatal.