El Nàstic encara la setmana clau per oficialitzar els primers moviments

Les renovacions de Raül Agné, Sergi Parés i Manu Garcia són moviments tancats que estan per anunciar

Actualitzada 27/06/2022 a les 21:17

El Nàstic de Tarragona encara aquesta última setmana de juny amb l'expectativa de fer oficials moviments que han estat treballant durant els últims dies.

Aquest primer tram de mercat de fitxatges del Nàstic està sent del menys habitual. Durant els últims anys, juny ha estat un mes en què gairebé es perfilava la plantilla per començar la pretemporada amb garanties a mitjans de juliol. En tres dies, deu jugadors de la plantilla acabarien la seva vinculació amb el club i els grana encara no han fet oficials moviments tancats com la continuïtat de Raül Agné a la banqueta i Sergi Parés a l'àrea esportiva.

Oficialment, el Nàstic de Tarragona continua en silenci, però això no vol dir que no s'estigui treballant. Els grana se centren en les renovacions de jugadors claus com Marc Trilles, Álex Quintanilla i Joan Oriol, unes negociacions que encara es troben en progrés i que l'última és la més avançada. D'altra banda, segons ha pogut confirmar aquest mitjà, Manu García continuarà un any més defensant la porteria grana.

Aquesta setmana és clau perquè l'equip comenci a progressar en les renovacions, encara que algunes d'aquestes s'endarrereixen per les condicions econòmiques. Les condicions del Nàstic aquesta segona temporada a Primera RFEF forçaria l'entitat a renovar a la baixa, cosa que no tots els jugadors acceptarien després de la gran temporada que han realitzat. D'altra banda, també hi ha jugadors que no continuaran la pròxima temporada, com és el cas de Karim L'Koucha que ja està valorant ofertes d'alguns filials.

L'entitat també ha de gestionar els jugadors que mantenen contracte i que venen de les seves cessions. El porter Cheikh Sarr, Óscar Sanz, Pol Ballesteros i Pedro Martín tornen al club grana i des de la direcció esportiva han de valorar quin és el seu destí. Alguns, com Cheikh Sarr i Óscar Sanz, han destacat especialment aquesta temporada amb els seus equips.

El Nàstic inspecciona el mercat

L'entitat grana tampoc s'ha aturat a l'hora de buscar noves peces i la direcció esportiva ja està sondejant el mercat de fitxatges. Segon informa el periodista Ángel García, el Nàstic estaria temptejant sobretot peces que puguin reforçar la defensa. Amb la renovació de Trilles i Quintanilla encara en procés i la retirada d'Aythami Artiles, l'equip necessitaria, com a mínim, un central més per reforçar el mur grana. Noms com Josema, del Linares Deportivo, o d'Aleix Coch, del Sabadell, ha informat el periodista, estarien entre les opcions.

D'aquí a tres dies començarà oficialment el mercat de fitxatges d'estiu i tant jugadors grana com d'altres equips es desvincularan dels seus clubs amb la fi dels seus contractes. Amb la tornada als entrenaments apuntant a mitjans de juliol, l'entitat començarà a moure peces per confeccionar gran part de la plantilla a partir d'aquesta setmana.