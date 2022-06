Kristian Mendes renova un any més amb el CBT

L'aler és la segona peça confirmada de la temporada 22/23

Actualitzada 27/06/2022 a les 11:23

El CBT confirma la seva segona peça de la pròxima temporada. Kristian Mendes segueix els passos de Gerard Estebanell i renova un any més amb l'equip tarragoní.Mendes és un aler alt (2.00m) i va destacar pel seu bon rendiment la temporada passada en la seva estrena com a jugador del primer equip. El jugador ja va fer el debut a LEB Plata ara fa dues temporades de la mà de Berni Álvarez sent un peça fixe dins les convocatòries del primer equip i dels entrenaments, ara tocarà continuar treballant per consolidar la feina feta.Mendes va arribar al club la temporada 19/20, per jugar amb el Júnior Masculí Preferent després del seu periple pels Estats Units. Format a les categories inferiors del CB Vilaseca, també va formar part del Club Joventut de Badalona abans de creuar l'oceà Atlàntic i provar sort als EUA.«Kristian és un jugador que físicament és molt bo i això ens ajuda molt a l'equip sobretot en tasques defensives, està treballant molt bé en la posttemporada i confio que progressi a nivell ofensiu», comentava Berni Álvarez.