Els equips de Primera RFEF sacsegen el mercat de fitxatges del Nàstic

Els grana han de competir amb alts pressupostos com el de l'Eldense, Intercity i Deportivo, entre d'altres

Actualitzada 26/06/2022 a les 19:48

El Nàstic de Tarragona està prenent-se amb calma aquest mercat de fitxatges d'estiu. Oficialment, el període de traspassos no s'obre fins al pròxim 1 de juliol, però el mes de juny ha sigut, històricament, una data molt moguda per la plantilla grana. Enguany, però, els grana encara esperen per fer oficials algunes renovacions i per acabar de tancar unes altres.

La resta d'equips de la Primera RFEF ja han començat a moure les seves fitxes i han aprofitat per emportar-se aquelles gangues del mercat tan valuoses. Si la primera temporada de la Primera RFEF el mercat estava tan renyit per emportar-se els millors jugadors, aquesta segona temporada no ha afluixat el ritme. La incorporació d'equips d'alts pressupostos o grans aspiracions han entrat en escena per convertir l'estiu en una feroç competició.

Aquesta lluita monetària per atraure els millors jugadors hauria de ser estranya o destacable per la categoria, més tenint en compte que fa unes setmanes la gran noticia va ser que 17 dels 40 equips estaven denunciats per impagaments a jugadors.

Els pocs ingressos de la Primera RFEF van estavellar-se de front amb les aspiracions de molts equips i molts van estirar més el braç que la màniga. L'Extremadura es va quedar pel camí, però equips com el Costa Brava i el Tudelano també corren perill i estan entre els denunciats.

Molts equips aspiren per l'ascens i enguany s'han sumat altres grans pressupostos que han sacsejat el mercat. L'Eldense, equip valencià que ha pujat de categoria enguany, ha començat amb força amb la incorporació de futbolistes d'alt nivell com Juanto Ortuño i Fran Carnicer.Aquest projecte ambiciós quedaria coronat amb la incorporació de l'entrenador del Linares, Alberto Fernández. L'equip valencià el presideix Pascual Pérez, empresari i principal accionista de la companyia telefònica Finetwork. Aquesta empresa patrocina l'equip així com el Real Betis i l'equip d'e-Sports d'Ibai Llanos, KOI, entre d'altres.

L'altra inversió dels nouvinguts no acaba aquí. L'Intercity és el segon equip valencià en arribar amb tot. L'entitat cotitza a borsa i té el pressupost necessari per lluitar per pujar. A més, també s'han de tenir en compte l'arribada d'equips amb alta massa social com el Córdoba, que la seva campanya de socis d'aquesta temporada ja supera els 6.000 i el Real Murcia, que l'any passat va assolir els 8.000 abonats. A aquests equips, s'han de sumar els que ja van competir l'any passat, com el Deportivo de la Coruña, que ja està movent fitxa per concretar un superequip per tornar al futbol professional.

El Nàstic de Tarragona també hi aspira i ara es concentra en les renovacions dels seus jugadors més destacats. Això sí, la majoria amb contractes a la baixa a causa dels deutes acumulats per no ascendir. El següent pas és mirar al mercat i competir amb la resta de taurons.