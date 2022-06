Més de 2.000 persones assisteixen a la Nit dels Campions 2022

S'han repartit premis a 68 equips de futbol

Actualitzada 23/06/2022 a les 11:34

El Pavelló Municipal de Roda de Berà va acollir ahir la Nit dels Campions de Tarragona 2022. L'acte organitzat per la Federació Catalana de Futbol va aplegar més de 2.000 persones que van poder gaudir de l'entrega de premis als 68 equips de futbol i futbol sala de la demarcació que s'han proclamat campions de les seves lligues aquesta temporada. A més, també es van lliurar els premis al Joc Net de la etmporada 2021-2022, que van premiar als equips que menys amonestacions van rebre durant la competició. Els que van quedar en primera posició van rebre un premi de 800 euros i els que van quedar en segona posició van guanyar 400 euros.A Primera catalana, l'únic equip tarragoní premiat va ser el CE El Catllar, el segon grup més net del grup 3. A Segona Catalana, els equips que van quedar en primera posició van ser el Cambrils Unió al subgrup 8A, equip que va ascendir de categoria aquest any i el CF Camarles, al subgrup 8B. Ambdós equips van ser premiatsamb 800 euros. En segona posició del 8A va quedar la Pobla de Mafumet B i el CD Tortosa del subgrup 8B. A Tercera Catalana els premiats en primera posició van ser el CF Jesús Catalonia del grup 1, l'UD Salou del grup 2 i el CF l'Arboç del grup 3. En segona posició van quedat el CD Roquetenc, la Unió Esportiva Porrera i el CF Atlètic de Valls. A Quarta Catalana, els premiats en primera posició van ser l'Espluga de Francolí, el Costa Daurada FC, l'Atlètic Vilabella i el Jesús Catalonia B. En segona posició van quedar La Galera, el Pare Manyanet i El Catllar B.En el cas del futbol femení, els premiats van ser el CD Morell en primera posició de Segona Divisió femenina i la Fundació Futbol Base Reus, en segona posició que, a més, va assolir l'ascens a Primera Divisió femenina aquest any.