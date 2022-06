La vallenca Andrea Fuentes salva una nedadora al Mundial de Budapest

Qué foto.



Andrea Fuentes, entrenadora del equipo estadounidense de natación artística, rescata a Anita Álvarez después de un desvanecimiento tras su ejercicio



La nedadora nord-americana Anita Álvarez va protagonitzar el gran ensurt de la jornada als Mundials de Budapest després desmaiar-se mentre realitzava el seu exercici a la final de solo lliure de natació artística.Un contratemps que es va quedar només en un ensurt gràcies a la ràpida intervenció de la seva entrenadora,la vallenca Andrea Fuentes, que no va dubtar a llançar-se a la piscina per rescatar la seva pupil·la.Després d'abandonar la piscina en llitera la nedadora es va recuperar i es troba fora de perill, encara que com va informar l'equip nord-americà serà sotmesa a diferents proves els propers dies per revelar les causes de l'esvaïment.