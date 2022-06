El Nàstic es prepara per reforçar-se en cada una de les zones del camp

Porteria, defensa, mig del camp i davantera necessitarien cares noves durant el mercat de fitxatges d'estiu

Actualitzada 22/06/2022 a les 20:13

El Nàstic de Tarragona ja ha començat la planificació de cara a la pròxima temporada, però, de moment, la cocció és lenta. Després de la reunió del Consell d'Administració del darrer dilluns, l'entitat ja treballa sota les directrius de Sergi Parés i Raül Agné i s'espera que els acords s'acabin de fer-se oficials en els pròxims dies.

El full de ruta que segueix l'equip és simple: primer tancar les renovacions d'entrenador i director esportiu, després prioritzar renovacions i buscar reforços. Encara que el camí estigui marcat, no vol dir que no es treballi en cap d'aquests punts. Álex Quintanila, Joan Oriol, Marc Trilles i Manu García ja tenen les ofertes de quedar-se a Tarragona sobre la taula, ara han de valorar entre les opcions de tornar a vestir-se com a grana i les ofertes d'altres equips.

Després de la destacada temporada de la part defensiva de l'equip, més d'un jugador ha atret l'interès d'equips d'alt nivell, així que és probable que el Nàstic necessiti reforçar la porteria i més tenint en compte que Gonzi també acaba contracte. Una opció seria mirar al planter per reforçar la porteria amb Dani Parra.

Al mig del camp, Ribelles és probable que s'encamini a un equip madrileny. No és un secret que el desig del jugador és estar a prop de la seva parella i, després de la boda, els interessos personals el podrien apartar de Tarragona. Amb la sortida de Buyla, l'equip necessitaria noves incorporacions tant al centre com a l'extrem esquerre, una posició que va quedar òrfena l'any passat i que Agné podria necessitar reforçar amb un extrem pur que completi el seu 4-4-2.

A la davantera de l'equip, els jugadors que queden amb contracte són Lupu i Pablo Fernández, dos homes que compten amb la confiança de l'entrenador. Lupu ja va despertar l'interès d'Agné quan entrenava amb el Nàstic sense poder jugar i, amb la gran mitja temporada amb el Numancia, tindria un lloc assegurat a l'atac grana tot i l'interès dels sorians a repescar-lo. En un món ideal, Dani Romera completaria l'atac grana, però després de marcar 7 gols en mitja temporada, el seu renom faria difícil el seu retorn si tingués ofertes de Segona Divisió.

El mercat de fitxatges ja ha començat. L'Eldense, un equip que ha acabat d'ascendir, ha començat a maniobrar emportant-se peces importants del Linares com Fran Carnicer. Els rivals del Nàstic mouen fitxa i es preveu un mercat dur on la competència serà feroç. Això es potencia per l'aparició d'equips com l'Intercity i el mateix Eldense, que tenen un pressupost elevat.

El Nàstic continua treballant al seu ritme i sobre la taula compten tant amb renovacions com amb possibles fitxatges. El punt d'inici serà l'oficialització de les renovacions d'Agné, el seu cos tècnic i de Sergi Parés. Els grana tenen l'objectiu en ment d'aconseguir l'ascens la pròxima temporada i si es pot assolir de manera directa, millor. Ara toca establir la nova plantilla.