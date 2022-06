El CB Cambrils celebra un any d'èxits i reclama noves pistes

L'entitat aplega més de 200 jugadors i els equips sènior han d'entrenar a Mont-roig del Camp

Actualitzada 22/06/2022 a les 20:21

El Club Bàsquet Cambrils va celebrar el dissabte passat un sopar de germanor per a festejar «el millor any de la seva història», com va destacar el seu president, Francesc Canaldas. L'equip del Baix Camp va estar ple d'èxits en els seus equips sènior: el femení va assolir l'ascens a Tercera Catalana mentre que el masculí va pujar a Segona Catalana. Canaldas atribueix aquest mèrit a un secret: «Els dos equips estan plens de gent de la casa que tenen moltes ganes per jugar i posen molt d'esforç», va sentenciar.

L'equip de Cambrils va segueix una manera de fer molt casolana, sense fitxatges, però «acceptant a tot aquell qui es vulgui apuntar». Pedra sobre pedra, el CB Cambrils s'ha anat fent més gran. Actualment, els cambrilencs tenen 218 jugadors repartits en els seus 17 equips federats, però també té els dels col·legis i, en definitiva, mou un total de 36 equips. A tot aquest volum de jugadors, s'ha de sumar la tasca de gestió d'entrenadors, coordinadors i delegats que, tots plegats sumen unes 500 persones.

El CB Cambrils es fa gran i això ha portat també les seves inconveniències. El seu president, Francesc Canaldas, va destacar que les instal·lacions que disposen s'han quedat petites «les instal·lacions que tenim s'han quedat petites. Això no només ens afecta a nosaltres, sinó que també a altres clubs de diferents esports de Cambrils. El nostre pavelló i les pistes exteriors les ocupen els nens, sempre que la meteorologia no ho impedeixi, però els equips sènior han d'anar a entrenar a Mont-roig del Camp. Hem hagut de llogar pistes perquè no en tenim suficients».

Cambrils és un referent en volum d'esportistes i Canaldas aprofita per demanar un nou pavelló amb tres pistes: «Fa més de 20 anys que no es fa una inversió gran. Necessitem més espai. És un esforç molt gran tant del club com els jugadors haver-se de repartir en sis llocs diferents, fa la gestió més complicada», va lamentar.

Unes 400 persones es van reunir dissabte passat en un sopar de germanor, un fet que tradueix el bloc ferm dels membres del club. Unes noves instal·lacions ajudarien al fet que l'equip entrenés reunit en les mateixes pistes i reforçaria l'esperit de cohesió.

El CB Cambrils tanca un any d'èxit amb dos ascensos de categoria i amb el desig de poder tenir unes noves instal·lacions necessàries per als cambrilencs.