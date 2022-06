El Nàstic competirà en un grup 2 més assequible que el d'aquest any

Els grana lluitaran per l'ascens contra rivals perillosos com el Castellón, el Sabadell i l'Atlético Baleares

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:21

El Nàstic de Tarragona i la Real Federación Española de Fútbol van decidir posar-se en marxa el mateix dia. Amb la confirmació del punt de partida del Nàstic amb Josep Maria Andreu a la presidència i Raül Agné a la banqueta, l'equip també va conèixer quins seran els seus rivals per aconseguir el desitjat ascens.

Els grana estan situats a la divisió nord-est i el grup ha resultat, en general, més assequible respecte a l'any passat. Això no vol dir que sigui fàcil, però, la darrera temporada, tres dels quatre equips que van pujar van ser els que van dominar el grup 2. El grup del Nàstic de la pròxima temporada compta amb sis equips ascendits de Segona RFEF respecte als quatre que van anar a parar al grup 1. Entre aquests hi ha equips a tenir en compte com el clàssic Real Murcia, una entitat que l'any passat va assolir més de 8.000 socis, el Numancia de Soria, equip habitual del futbol professional i l'Intercity d'Alacant, un equip fundat el 2017 i l'únic que cotitza a borsa, el que significa que el seu potencial econòmic és elevat.

La resta d'equips ascendits també tenen un significat pel Nàstic. En el cas de la Nucía, el seu entrenador és César Ferrando, un home que va estar a la banqueta grana durant 94 partits. D'altra banda, l'Osasuna Promesas l'entrena Santi Castillejo, que tornarà enguany al Nou Estadi.

El gruix de filials es concentra en el grup 2. Els grana s'hauran d'enfrontar a quatre, un menys que l'any passat, mentre que al grup 1 només resten el Celta B i el RM Castilla, que enguany no podrà tenir l'esperat duel contra el Barça B.

Els equips que, en referència de la darrera temporada, aspirarien a lluitar per una plaça entre els cinc primers serien el Castellón, el Sabadell i l'Atlético Baleares. Els dos primers ja no tenen l'ajut econòmic que els proporcionava el descens des de Segona Divisió, però els tres equips són entitats amb nom i que ja han demostrat ser capaços de confeccionar equips d'alt nivell competitiu. Pel que fa als clubs que l'any passat jugaven al grup 1, el Real Unión de Irún i la UD Logroñés van ser els millors classificats. El primer es va quedar a les portes del play-off i el segon va ser eliminat pel Villarreal B.

Amb aquesta composició de grups, el Nàstic evita tornar a terres andaluses, un paratge maleït on la darrera temporada només va sumar una victòria en les set visites. A més d'evitar els desplaçaments a Andalusia, el Nàstic també ha evitat el que hagués sigut el més costós perquè no haurà de viatjar a Ceuta durant la lliga regular.

Els grana, en canvi, centraran les seves visites a La Rioja i el País Basc. La Real Sociedad B i l'Amorebieta compten amb l'ajut econòmic per descendir de categoria i poden ser rivals a tenir en compte. L'equip de Sant Sebastià, però, és un filial, i com el Barça B, sempre és perillós perquè té un pressupost superior.

La RFEF ha establert que la lliga comenci el 28 d'agost, com l'any passat i la data del final seria el 25 de juny amb el segon duel de les finals del play-off, enguany, de nou, a doble partit.