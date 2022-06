Detinguts deu jugadors de segona i tercera RFEF per falsejar partits

Entre els arrestats hi ha diversos jugadors de l'Atlético Sanluqueño, de Primera RFEF

Actualitzada 22/06/2022 a les 12:01

La Policia Nacional ha detingut a deu jugadors de futbol d'equips de segona i tercera RFEF a Badajoz, Sevilla, Almeria i Cadis, alguns d'ells del club d'Atlètic Sanluqueño, de Sanlúcar de Barrameda (Cadis), per falsejar partits i obtenir després grans beneficis amb les apostes esportives.Segons informa la Policia Nacional, l'operació que s'està desenvolupant aquest dimarts a les províncies esmentades es dirigeix contra una organització criminal dedicada presumptament a l'estafa de partits en àmbit RFEF i la Lliga Nacional de Gibraltar.La recerca, que es troba oberta i sota secret de sumari dictada per un jutjat de Sanlúcar de Barrameda (Cadis) compta amb el suport d'Europol i Interpol.Fins al moment han estat detingudes 10 persones per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu i estafa als operadors del joc.Segons les primeres perquisicions, l'organització criminal operava suposadament des de maig de 2021 quan van ser detectats per la Direcció General d'Ordenació del Joc pel comportament irregular del mercat d'apostes en ocasió d'un partit de tercera Divisió.La xarxa estava dividida en diversos graons i conformada per jugadors de futbol que aprofitaven la seva condició per a organitzar tripijocs esportius en equips sota la seva influència.Una vegada predeterminat l'esdeveniment esportiu, l'organització realitzava apostes als partits falsejats obtenint grans beneficis.Fonts pròximes a l'operatiu policial han indicat a EFE que entre els arrestats hi ha diversos jugadors de l'Atlètic Sanluqueño, que en un comunicat assegura que com a club «en cap moment ha estat investigat», que és «aliè a tots aquests fets» i que es troba «en el més absolut desconeixement».De confirmar-se les detencions «i sempre respectant la presumpció d'innocència, l'Atlètic Sanluqueño prendrà les mesures oportunes que cregui necessàries sobre els jugadors o qualsevol persona implicada que tingui relació amb el club».«L'Atlètic Sanluqueño condemna rotundament aquesta o qualsevol pràctica il·lícita que vagi en contra dels valors fonamentals de l'esport i del propi club», subratlla el comunicat.