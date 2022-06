Raül Agné i Josep Maria Andreu continuaran al Nàstic 2022-2023

L'entitat grana ja coneix contra quins equips haurà de competir per aconseguir l'ascens a la Segona Divisió la pròxima temporada

Actualitzada 20/06/2022 a les 22:34

El Nàstic de Tarragona de la temporada 2022-2023 ja s'ha posat en marxa. En el Consell de l'Administració que va tenir lloc ahir a les set de la tarda a les oficines del Nou Estadi, es va decidir els dos punts principals per iniciar el nou projecte.

El president Josep Maria Andreu va comunicar a la resta del consell que seguirà durant un any més a la presidència del Nàstic de Tarragona. Aquesta decisió va ser ferma i va causar un efecte dominó a la resta que es van posar sobre la taula. El president compta amb el suport del segon màxim accionista del club, el suec Fredrik Wester i la resta del consell, i s'encarregarà d'encapçalar el nou projecte. Una de les puntes de llança del Nàstic de la temporada 2022-2023 és Raül Agné. El tècnic de Mequinensa renovarà un any més i serà l'encarregat d'ascendir l'equip a Segona Divisió l'any vinent.

La decisió d'Agné es va ratificar una vegada va conèixer que Andreu continuaria a la presidència. Que el president del Nàstic hagués fet un pas al costat es va posar sobre la taula després de la derrota contra el Villarreal B, però en la situació actual de l'equip un any més a la divisió de bronze del futbol espanyol i amb una ampliació de capital a l'horitzó, Andreu va decidir mantenir-se a la presidència. En el cas en què el Nàstic hagués ascendit a Segona Divisió, el resultat d'aquesta decisió podria haver sigut totalment diferent. Així ho va confirmar ell mateix a través d'una carta oberta que es va compartir ahir per les xarxes socials oficials de l'entitat: «A nivell personal, no pujar ha suposat un cop molt dur perquè tenia la decisió presa de deixar la presidència amb la satisfacció de veure al Nàstic allí on ha d'estar».

El president té clar que si ha de marxar de l'equip, ho farà amb un Nàstic sanejat de deute i de nou al futbol professional, per aquest motiu a la carta va mencionar que «penso que haig d'agafar el compromís, amb tot el que representa de rèdit personal i anímic, de tornar-ho a intentar perquè sé que si no ho faig, no estaria tranquil amb mi mateix». El president es va sincerar a tots els aficionats grana amb la carta oberta i va donar les gràcies tant a l'afició com a tot els membres del cos tècnic, jugadors i persones relacionades amb l'entitat.

Agné de nou a les regnes de l'equip

L'entrenador del Nàstic va convèncer a la directiva de merèixer una nova oportunitat amb la classificació al play-off. Abans de començar aquella fase, el míster ja va rebre una oferta de renovació i, tot i l'amarga derrota contra el Villarreal B, aquesta proposta es va mantenir sobre la taula.

El darrer dijous el president Josep Maria Andreu va traslladar formalment a Raül Agné la renovació i el tècnic va acceptar amb la condició que Andreu es mantingués a la presidència. Amb aquest fet ratificat, el tècnic de Mequinensa ha donat llum verda. Aquesta oferta de renovació s'ha estès també a la resta del cos tècnic, que continuaria al costat d'Agné en la seva totalitat, segons va poder confirmar Diari Més.

En el Consell d'Administració celebrat ahir es van posar les bases per a la pròxima campanya. Malgrat de la despesa acumulada de l'any passat i els pocs ingressos de la categoria ruïnosa que és la Primera RFEF, l'objectiu plantejat pel Consell només passa per l'ascens. La construcció de l'equip per aspirar de nou a Segona Divisió continuarà sota a direcció esportiva de Sergi Parés, que també ha renovat amb l'entitat.

El següent pas de l'equip serà començar les renovacions a la plantilla, sobretot a la defensa. Jugadors com Joan Oriol, Álex Quintanilla, Manu Garcia i Marc Trilles han sigut claus durant tota aquesta temporada. A més, també s'ha de plantejar quins són els punts que l'equip de Raül Agné necessita reforçar el seu equip i buscar d'aquesta manera, l'ascens directe i evitar el play-off.

El Nàstic ja coneix el seu grup

El Nàstic ja coneix quins seran els seus rivals de cara a la pròxima temporada. La RFEF va anunciar ahir com distribueixen els 40 equips que formen part de la Primera RFEF. Aquest repartiment es va consensuar mitjançant un vot telemàtic entre totes les entitats de la categoria, i l'opció guanyadora va dividir la península amb una línia que travessa des de Múrcia fins al País Basc.

El Nàstic està situat de nou al grup 2 i s'enfrontarà a equips catalans, com són la UE Cornellà, el FC Barcelona B i el CE Sabadell; equips valencians com són el CD Castellón, el CF Intercity, el CD Eldense, el CF La Nucía i el CD Alcoyano; els bascs com són l'Athletic Club B, el SD Amorebieta, la Real Sociedad B i la Real Unión de Irún; els de la Rioja com són la UD Logroñés, la SD Logroñés i el CD Calahorra; el de Castella i lleó com és el CD Numancia de Soria; el navarrès Osasuna B; el Real Murcia i l'equip de ses illes com és l'Atlético Baleares.

Amb aquesta distribució, el Nàstic evita un possible grup de la mort on hagués coincidit amb equips madrilenys com el Fuenlabrada i l'Alcorcón que han baixat de Segona Divisió i tampoc visitarà terres andaluses, un territori maleït on el Nàstic només va ser capaç de guanyar en una ocasió la darrera temporada. Els grana jugaran de nou contra quatre filials, cinc equips ascendits de Segona RFEF i dos descendits de Segona Divisió.