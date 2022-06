La FCF otorga els Premis al Joc Net de la temporada 2021-2022 als equips tarragonins

Els primers classificats de cada grup en rebre menys amonestacions han rebut 800 euros de premi i els segons 400 euros

Actualitzada 21/06/2022 a les 18:01

Els Premis JOC NET de la temporada 2021-2022 ja tenen guanyadors. Dintre la campanya TOTS SOM UN EQUIP, la Federació Catalana de Futbol ha premiat econòmicament un total de 143 equips del futbol territorial català masculí i femení, com els conjunts amb menys targetes i sancions a la lliga, amb un repartiment de 85.200 euros. Aquest guardó té com a objectiu el foment de la pràctica esportiva respectuosa i no violenta, als terrenys de joc.Els premis es reparteixen en categories masculines, se'n beneficien la Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana, mentre que en categories femenines la Preferent, Primera i Segona Divisió Femenina.Després de la finalització de totes les competicions, el primer classificat de cada grup de lliga ha percebut 800 euros, mentre que el segon equip en la taula ha obtingut 400 euros. En cas d'empat entre dos o més equips en el primer o segon lloc, el premi s'atorga a tots els equips empatats. D'aquesta manera, es premia els equips que menys amonestacions han rebut durant la temporada.Els equips de la demarcació de Tarragona que han sigut premiats són els següents:En Primera catalana, l'únic equip que ha estat premiat ha sigut el CE El Catllar, que va obtenir 400 euros després de ser el segon equip més net del grup 3.En Segona Catalana, els equips que van quedar en primera posició van ser el Cambrils Unió al subgrup 8A i el CF Camarles, al subgrup 8B. Ambdós equips van ser premiats amb 800 euros. En segona posició del 8A va quedar la Pobla de Mafumet B i el CD Tortosa.En Tercera Catlana els premiats en primera posició van ser el CF Jesús Catalonia en el grup 1, l'UD Salou del grup 2 i el CF l'Arboç del grup 3. En segona posició van quedar, el CD Roquetenc, la Unió Esportiva Porrera i el CF Valls Atlètic.En Quarta Catalana, els premiats en primera posició van ser l'Espluga de Francolí, el Costa Daurada FC, l'Atlètic Vilabella i el Jesús Catalonia B. En segona posició van quedar La Galera, el Pare Manyanet i El Catllar B.En el cas del futbol femení, els premiats van ser el CD Morell en primera posició de Segona Divisió femenina i la Fundació Futbol Base Reus, en segona posició.