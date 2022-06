Els Vila-seca Gladiators encaren el final de la lliga aspirant a guanyar-ho tot

L'equip competirà aquest cap de setmana les semifinals de la Segona Divisió Senior de beisbol contra el CBS Hércules de l'Hospitalet

Els dos equips dels Vila-seca Gladiators comencen aquest cap de setmana el ritme frenètic del final de les seves competicions. Els vila-secans de Francesco Fiamozzi i José Ramón Vegas continuen sumant victòries en una gran temporada que els ha permès arribar a aquest punt amb l'aspiració intacta de guanyar tant a la Segona Divisió Sènior de beisbol com al Sènior Màsters de softbol, competicions oficials de la Federació catalana.

Els jugadors dels Vila-seca Gladiators participen tant a l'equip de beisbol com al de softbol. En el cas de beisbol, els Gladiators van completar una fase de lliga d'alt nivell amb 6 victòries i una derrota per no poder arribar a temps al partit. L'horari entre les dues competicions oficials a vegades se superposa i això va dificultar la competició de l'equip, però van aconseguir classificar-se al play-off entre els quatre millors de la lliga. Aquesta segona fase es va completar el darrer cap de setmana.

En els primers partits de la segona fase, els Gladiators es van veure superats per als seus rivals de grup i es van acabar jugant el passi a la semifinal contra el Wolves Tarragona Red. Aquest duel fratricida va ser molt igualat i la tensió es feia palpable en el camp de Can Torrelló de Gavà. Finalment, els Gladiators van certificar la victòria per 13-10 contra els Wolves, es van classificar a les semifinals i van condemnar als tarragonins a acabar la temporada més aviat de l'esperat.

Aquest cap de setmana els vila-secans es tornen a jugar la vida a un partit contra el CBS Hércules de l'Hospitalet, un equip que van aconseguir batre durant la fase regular, però que és la sorpresa d'aquesta fase del torneig després d'eliminar al CBS Barcino, un dels favorits. A la gran final els espera el CBS Barcelona, un equip imbatut des del 2021 i que enguany també ha regnat per sobre de la resta. Els Gladiators, però, encara no s'han enfrontat als barcelonins perquè els partits que havien de disputar es van acabar donant per perduts perquè no van arribar a temps per disputar-los. Els vila-secans tenen comptes pendents amb el CBS Barcelona, però primer hauran de batre e CBS Hércules aquest cap de setmana per tenir una oportunitat d'emportar-se el campionat.

En el cas de l'equip de softbol, el darrer cap de setmana també era definitiu per classificar-se per a la fase final. L'alta igualtat entre els equips situats entre el primer i el sisè forçava als Gladiators a no fallar. Un pas en fals els podia deixar fora de la competició.

Els vila-secans no van fallar, van batre al CB Viladecans Chuchos per 12-1 i al CBS Gavà Tigres per 10-16 amb unes grans actuacions del seu llançador, Luis López, i del batedor, Gali Cruz, que, tot i només tenir una mà hàbil, va aconseguir sumar punts decisius i, fins i tot, gairebé va signar un home run.

Aquestes dues victòries van deixar a l'equip en primera posició de la fase regular amb un balanç de 21 triomfs i 7 derrotes que els classifiquen al play-off contra el CBS Barcino Panas el pròxim diumenge 3 de juliol.