El RCD Espanyol i el FC Barcelona triomfen en el MICFootball 7 celebrat a Salou

La 18 edició del torneig es va celebrar el darrer cap de setmana

Actualitzada 21/06/2022 a les 20:19

El RCD Espanyol, per partida triple, i el FC Barcelona, per doble, van ser els vencedors, el cap de setmana passat, de la 18a edició del torneig de futbol base MICFootball7, que estrenava nou emplaçament, les instal·lacions Futbol Salou Sports Center, a la Costa Daurada. Després de 17 edicions celebrant-se a Andorra, el torneig, que tornava tres anys després per la pandèmia, es va celebrar amb èxit del 17 al 19 de juny. La competició a terres tarragonines va acollir prop de 3.000 espectadors a les grades i va comptar amb 78 d'equips i més de 1.000 jugadors alevins, benjamins i prebenjamins repartits en cinc categories. Els blanc-i-blaus van aixecar els trofeus en les categories aleví de 1r any, benjamí de 1r any i prebenjamí, i els blaugranes en aleví de 2n any i benjamí de 2n any. El MICFootball7 també va comptar amb la presència de clubs com el Liverpool FC -primera presència al torneig-, Villarreal CF, Valencia CF i d'equips aragonesos, valencians i canaris, entre altres, i els prop de 200 partits es van jugar al mateix complex de Futbol Salou, en un total de 8 terrenys de joc.El RCD Espanyol va fer un triplet al MICFootball7. A la categoria A2 - aleví de 1r any (2011) els blanc-i-blaus van superar el FC Barcelona a la tanda de penals (5-6) després d'acabar el partit 0-0. També contra els blaugranes van aixecar el títol de la categoria B2 - benjamins de 1r any (2013), amb golejada per 4-1. El darrer triomf del RCD Espanyol a Salou va ser en la categoria P - prebenjamins (2014), després de superar el Vic Riuprimer REFO FC a la final per 7-0.El FC Barcelona continua sent el club que acumula més triomfs en el palmarès del MICFootball7 i en aquesta edició se'n va emportar dos. En la categoria A1 - aleví de 2n any (2010), els blaugranes es van imposar amb claredat (7-2) al Villarreal CF. L'altre títol va ser a la categoria B1 - benjamins de 2n any (2012), després de guanyar el duel decisiu al Valencia CF (3-1).