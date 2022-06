El linier tarragoní Jesús Mira aconsegueix l'ascens a Segona Divisió

El col·legiat va arbitrar la final del 'play-off' entre el Deportivo de la Coruña i l'Albacete Balompié

Actualitzada 20/06/2022 a les 22:39

L'àrbitre assistent de Tarragona, Jesús Mira, va certificar el seu ascens a Segona Divisió. La Real Federación Española de Fútbol va fer ahir oficial la llista d'àrbitres i assistents que es van guanyar l'ascens de categoria i el nom del linier tarragoní va ser present entre els vuit escollits per entrar a la lliga professional la pròxima temporada. Mira va participar en el darrer play-off aribitrant una de les finals, concretament la que enfrontava el Deportivo de la Coruña i l'Albacete Balompié.



Aquest partit va ser d'alta intensitat, amb l'afició del Deportivo pressionant com a equip local i el duel es va allargar fins a la pròrroga. Després de nou temporades a la categoria de bronze del futbol, Jesús Mira ha assolit allò que el Nàstic no va poder i la pròxima temporada farà el seu debut a la Segona Divisió.L'àrbitre que no va ascendir va ser Germán Cid Camacho, el col·legiat de Castella i Lleó que va xiular la final entre el Villarreal B i el Nàstic. Cid Camacho va cometre més d'un error a la final, dos gols mal anul·lats i un penal per mans no assenyalat, fet que l'ha condemnat a segon suplent i sense l'ascens.