El Reus Deportiu tanca una gran temporada competint fins al final

Els de Jordi García van aconseguir arribar a les dues grans finals de la temporada, com l'any 2017

Actualitzada 19/06/2022 a les 20:09

Fins aquí va arribar el somni del Reus Deportiu. La derrota del passat divendres contra el Deportivo Liceo va ser la definitiva i els roig-i-negres es van acomiadar del títol per la via ràpida perdent els tres partits de la final contra els gallecs. Malgrat la final, no es pot negar que el gran Reus Deportiu està de tornada després d'una temporada llarga, complicada i amb gran esforç físic.

Els de Jordi Garcia s'acomiaden de la 2021/2022 quedant subcampions de les dues grans competicions de la temporada: la Copa del Rei i l'OK Lliga, una fita que no s'assolia des de l'any 2017. Aquest fet és molt meritori i més en una OK Lliga on l'hegemonia del Barça Hoquei i el Deporitvo Liceo marca any a any el ritme. Enguany el Reus Deportiu es va aconseguir colar entre aquests dos gegants, eliminant el Liceo de la Copa del Rei a les primeres de canvi i al Barça Hoquei al play-off de l'OK Lliga de manera sorprenent. Malgrat que una vegada a les finals van acabar caient contra els dos Goliat, les sensacions són que l'equip ho ha donat tot sobre la pista tot i les dificultats que han anat tenint durant la temporada.

Amb l'eventual lesió de Raúl Marín a l'esquena, el Reus es quedava sense el seu màxim golejador en el tram final de la lliga. La plantilla s'estrenyia, les rotacions minvaven i altres jugadors van haver de fer un pas endavant.

El fitxatge de Sergi Aragonès al mercat d'hivern va ser tot un encert. L'atacant va aportar la qualitat i el perill que necessitava l'equip i, al seu voltant, les peces van començar a funcionar. Marc Julià va tornar a ser l'especialista de les faltes directes i l'aposta del mercat d'estiu, l'italià Francesco Compagno, va destacar pel seu ritme frenètic. Les aturades de Càndid Ballart també van ser determinants i jugadors com David Gelmà, arribat el darrer estiu, i el capità Joan Salvat van tenir els seus moments per brillar.

La sorpresa de la temporada seria Checco Compagno, l'italià ha anat de menys a més i amb l'absència de Raúl Marín, la seva presència va anar en augment sobre la pista. D'altra banda, la desafortunada lesió de Raúl Marín va acabar tallant la progressió d'un equip que, amb ell al cent per cent, qui sap si els de Jordi Garcia no haguessin pogut aixecar algun trofeu aquesta temporada, on es va tornar a veure la comunió total entre afició i jugadors. El Reus Deportiu està de tornada i, tot i caure en les dues finals aquesta temporada, promet fer un pas més enllà l'any vinent.