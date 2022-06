El Gimnàstic de Tarragona de la temporada 2022-2023 comença aquest dilluns

El Consell d'Administració es reunirà durant el dia per fer un balanç de la temporada i iniciar la següent

Actualitzada 19/06/2022 a les 20:55

El Nàstic de Tarragona de la temporada 2022-2023 es comença a posar en marxa avui en els despatxos amb la reunió del Consell d'Administració. En aquest esperat encontre es farà el balanç de la darrera temporada i també serà la primera llavor del nou projecte del Nàstic de cara a la pròxima temporada. Els grana buscaran ascendir a Segona Divisió d'una vegada per totes després de sumar quatre temporades, comptant la d'enguany, a la categoria de bronze del futbol espanyol.

Sobre la taula hi ha diverses grans decisions de diferent índole. Primer, la continuïtat, o no, de Josep Maria Andreu a la presidència del Gimnàstic de Tarragona SAD, després la del director esportiu, Sergi Parés, que acaba contracte d'aquí deu dies i, en la part més esportiva, la posició d'entrenador i la plantilla escollida.

Per buscar de nou l'ascens, la resposta comuna seria la de conservar el bloc d'aquest Nàstic, però la majora d'aquestes decisions depenen de les persones implicades. Josep Maria Andreu comunicarà a la junta la seva resolució avui, de la mateixa manera que Raül Agné haurà de prendre una decisió aquesta setmana per començar a treballar. Sergi Parés, el director esportiu, està molt a prop de signar una renovació amb l'equip amb què ha estat vinculat durant els darrers tres anys. Amb aquestes novetats s'hauria de confirmar l'ampliació de capital de dos milions d'euros que va pronosticar el president del Nàstic la darrera junta de socis en cas de no ascendir de categoria.

El Nàstic va acabar la temporada més tard que molts dels seus competidors, així que haurà de posar-se mans a l'obra per començar a construir un nou projecte per l'ascens. Tenint en compte la darrera campanya, l'inici de la pretemporada hauria d'iniciar-se en menys d'un mes, així que els engranatges hauran de començar a funcionar.

Un desig obert tant de Sergi Parés com de la resta d'aficionats del Nàstic és la de mantenir el bloc de jugadors que va portar l'equip fins a l'última porta del futbol professional. Malgrat que els jugadors que acaben contracte a finals de juny toquen tots els punts de la columna vertebral grana, el treball prioritari és parar atenció a la part més afectada i la més important de la temporada: la defensa. Trilles, Quintanilla i Joan Oriol han sigut les peces fonamentals que van crear el famós mur grana que va donar al Nàstic l'aire d'una fortalesa infranquejable. A aquests tres se'ls suma el cas de la porteria, Manu Garcia també acaba contracte, de la mateixa manera que Gonzi.

El treball en les negociacions ja ha començat i és un primer pas necessari per evitar que la resta d'aspirants a ascendir vegin al Nàstic com una bona zona on pescar jugadors. L'aposta per l'ascens, en les condicions econòmiques actuals, segueix la línia de mantenir el bloc i reforçar els punts que Raül Agné cregui necessaris per a la seva nova plantilla.