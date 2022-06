Els BCN Dragons debuten a Reus amb victòria (34-32)

Els d'Andrew Weidinger van sumar la seva tercera victòria consecutiva

Actualitzada 19/06/2022 a les 13:18

Primer partit a casa, debut davant l'afició, i tercera victòria de la temporada (34-32). Balanç immaculat per als nois dirigits pel HC Andrew Weidinger. Va ser un partit que va recordar en uns certs aspectes a l'espectacular i històric 60-51 de la temporada passada.L'atac va tornar a funcionar a la perfecció. Va arrencar el partit amb una seqüència que acabaria en la endzone dels alemanys després d'una jugada de fantasia entre Zach Edwards i Kyle Sweet. El '1' la hi va cedir al seu compatriota per a intercanviar-se els papers i que fora Sweet el que li posés un passi a Edwards i aquest corregués la banda fins a ficar-se, amb molt d'estil en la endzone rival. 7-0 després del bon extra point de Tavecchio. Però no trigarien molt els Cologne Centurions a neutralitzar aquest avantatge amb un touchdown del seu receptor més destacat; Quintin Pounds.No va poder arrencar millor el segon període per als de casa. I és que als pocs segons que s'iniciés, l'heroi local, Jordi Torrededia, va anotar el segon touchdown 'Dragon' de la tarda. Al català se li dona a la perfecció el conjunt de Colònia -l'any passat va signar dues anotacions, també en el partit celebrat a Reus-. Però els visitants van tornar a plasmar una bona reacció per a tornar a empatar el xoc (14-14).Abans que s'arribés al descans, els Dragons van anar sumant poquet a poquet per a tornar a posar-se per davant en el lluminós. Es van anar als vestuaris sis punts a dalt gràcies a dos field goals transformats per Giorgio Tavecchio.Després de la festa, els Centurions van colpejar ràpid però no de manera completa. I és que el touchdown de Pounds no va ser arrodonit amb un bon extra point (20-20). La seva bona sortida a la gespa de nou la van confirmar els alemanys amb una intercepció a Edwards. El que no esperaven és que pocs segons després, Jordi Brugnani els faria prendre aquesta mateixa medicina amb una altra intercepció.Com si res hagués passat en aquest últim minut i pocs segons, els Dragons van tornar a tirar de la màgica connexió Edwards-Sweet. Passi profund del QB estatunidenc que va recollir el seu company per a fer-se una carrera increïble fins a acabar entrant en la zona d'anotació. A més l'extra point de Tavecchio va ser bo (27-20). Però els Centurions no volien donar el seu braç a torçar i van respondre amb una altra anotació no del tot rodona per a deixar el resultat d'allò més ajustat (27-26).Segons abans d'acabar el tercer assalt, els Dragons van posar una mica més de terra pel mig quan Plu es va elevar per a baixar dels núvols una passada amb una gran paràbola d'Edwards i aterrar en la endzone. 34-26 gràcies al bon extra point de Tavecchio.L'últim quart va tornar a ser no apte per a cardíacs. I és que els Centurions van ajustar novament el marcador després d'un TD molt curt del seu quarterback Jan Weinreich. Ho van ajustar però no ho van empatar després de no ser capaços de fer bo l'intent de conversió de dues (34-32).Va ser llavors quan, en els últims compassos del partit, va tornar a aparèixer la millor versió de la defensa dels Dragons. Els nois dirigits pel coordinador defensiu Gabriel 'Black' Sánchez es van posar el vestuari de treball per a desbaratar qualsevol intent d'anotació alemany. Van forçar un quart down que no van aconseguir materialitzar en una nova sèrie de quatre intents els alemanys mancant 41 segons per a la conclusió. El que va acabar certificant el 3-0 en el balanç de victòries-derrotes en aquest inici de temporada.