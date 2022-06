Reus serà una de les seus del IV ASB Futsal Internacional

El torneig de futbol sala més gran d'Europa se celebrarà aquest cap de setmana als polilleugers de la ciutat i al Pavelló Olímpic

Actualitzada 17/06/2022 a les 11:21

Els polilleugers Ciutat de Reus, Alberich i Casas, Cèlia Artiga, Joan Rebull i el Pavelló Olímpic seran seus aquest cap de setmana la 4a edició del torneig de futbol sala més gran d'Europa, el ASB Futsal Internacional. En total, es disputaran a Reus 106 partits.Des de la regidoria d'Esports, i la societat municipal Reus Esport i Lleure, es promou la cooperació amb altres ajuntaments de l'entorn i amb els operadors esportius i turístics com una de les àrees de creixement estratègic per consolidar la Reus i les instal·lacions esportives com a destí de turisme esportiu.L'any passat Around Sport Barcelona va celebrar el seu torneig més prestigiós amb quasi 70 equips participants. Aquest any, el torneig es disputarà amb més de 100 equips que gaudiran de l'experiència en les millors pistes i pavellons de la Costa Daurada.Conjunts vinguts des de l'Aragó, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Guadalajara, Barcelona, de la mateixa província de Tarragona i inclús de països europeus com França o Regne Unit, competiran per edats en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, en la qual hi haurà una categoria femenina, cadet, juvenil i open femení. Més de 200 partits en les 16 pistes repartides entre els municipis que fan d'amfitrions del IV ASB Futsal International: Reus, Salou, Cambrils, Riudoms i el Morell.