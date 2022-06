PortAventura repeteix com a base d'operacions del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada

La 57ª edició tindrà un nou recorregut i una competició exclussiva de vehículos híbridos

Etapes

PortAventura Convention Centre serà, per dissetè any consecutiu, la base d'operacions del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada, que enguany celebrarà, del 20 al 23 d'octubre, la 57a edició. El centre oferirà diverses sales del seu centre de convencions, a més de part dels aparcaments del resort i allotjament als seus hotels per a tots els equips que ho requereixin.La cita esportiva ha presentat el seu programa per al 2022 i un nou recorregut que, en aquesta edició i per primera vegada a la seva història, donarà pas a una competició exclusiva de vehicles híbrids, en un exercici progressiu que afavoreix un desenvolupament de la prova cada cop més sostenible i respectuós amb l'entorn de Salou i les diferents ciutats de la demarcació de Tarragona que formen part del seu itinerari.En aquest sentit, el director general de PortAventura World, David García, ha afirmat que «per a nosaltres, estar al costat d'aquesta emblemàtica cursa any rere any ens omple d'orgull. En aquesta edició, a més, s'ha presentat un format que introdueix els vehicles híbrids, en línia amb el compromís sostenible que també s'impulsa des del nostre resort i que ens fa sentir més alineats que mai amb la seva organització».El Rally RACC Catalunya-Costa Daurada opera en el marc de la FIA Sustainability Programme Accreditation, fet que implica la implementació de mesures concretes per calcular i compensar les emissions de diòxid de carboni que genera i la col·laboració amb els agents ambientals de la zona per sensibilitzar tant als participants com al públic. L'edició del 2022 constarà de 300,01 km distribuïts en 19 trams.La primera etapa serà completament nova i les altres dues adoptaran canvis que permetran a la penúltima prova del Mundial del 2022 situar-se aquest any, possiblement, com una de les proves que decidiran títols en algunes categories.El 20 d'octubre tindrà lloc el shakedown o tram de proves al quilòmetre 4,31 del Coll de la Teixeta. Aquell mateix dia, el 57 RallyRACC efectuarà la seva cerimònia oficial de sortida a les 19 hores des del podi instal·lat al passeig Jaume I de Salou.El 21 d'octubre es desenvoluparà la primera etapa, on els automòbils híbrids seran els protagonistes. El recorregut serà un bucle de quatre trams sense assistència, excepte dues zones de proveïment a La Juncosa i Flix, que es repetirà dues vegades. Entre tots dos bucles s'estableix un reagrupament i una mínima zona de treball i canvi de pneumàtics a Vimbodí, cosa que també significa una dificultat logística afegida.Els quatre trams d'aquest dia són 'Els Omells – Maldà' (10,66 km), 'Serra de la Llena' (11,93 km, completament nous al ral·li), 'Les Garrigues Altes' (21,44 km, tram conegut com La Granadella però al revés) i 'La Pobla – Riba-roja' (17,72 km, sentit contrari del tram Riba-roja).La segona jornada de competició constarà de 120,25 km més de velocitat distribuïts en 7 trams cronometrats, tots coneguts per haver-se disputat ja el 2021. Aquestes cronometrades són 'Savallà' (14,08 km), 'Querol – Les Pobles' (20 ,57 km amb 3 km nous a la part inicial) i 'El Montmell' (24,40 km). A aquests trams se'ls donaran dues passades amb dos punts de proveïment al llarg de l'itinerari a Vila-rodona i una assistència al parc de PortAventura World intercalada entre els dos passos.A la tarda, es disputarà el recorregut urbà al passeig marítim de Salou (2,15 km). La prova es disputarà a les 18 hores, amb un breu reagrupament previ de 15', i a la seva conclusió pilots i equips disposaran de 45' més per a les tasques mecàniques al parc d'assistència.L'última etapa del RallyRACC es farà en trams coneguts amb una prolongació de 2 km inicials a 'Pratdip' (11,78 km), el primer, i el mateix habitual recorregut al segon, el conegut 'Riudecanyes' (16, 35 km). A tots dos se'ls farà una segona passada després d'un pas intermedi per l'assistència de PortAventura World.Riudecanyes serà a més a més el Wolf Power Stage que atorgarà punts als cinc primers classificats i tot el seu desenvolupament podrà ser seguit en directe pels canals de televisió del promotor del WRC. Precisament a causa d'aquesta particularitat que exigeix ​​adequar el pas dels cotxes als temps televisius, aquests tindran un reagrupament previ de 40' a Mont-roig del Camp. La cerimònia de podi, que tindrà lloc immediatament després de l'arribada dels cotxes, està prevista a partir de les 13.48 hores.