Els Barcelona Dragons tornen a jugar al Municipal de Reus aquest dissabte

Arriben amb dues victòries i buscan la tercera contra els Centurions

Actualitzada 16/06/2022 a les 20:07

L'espectacle del futbol americà torna a Reus aquest cap de setmana. Els Barcelona Dragons ja han començat la temporada de l'European Football League amb dues victòries en les seves visites contra els Stuttgart Surge per 9-38 i contra els darrers subcampions de lliga, els Hamburg Sea Devils per 21-24.



Aquest dissabte a les 18.00 hores estrenaran l'Estadi Municipal de Reus contra els Cologne Centurions, l'equip més anotador de tota la competició i que està empatat per la primera posició de la Southern Conference amb els Dragons. El director general dels Barcelona Dragons, Bart Iaccarino, va destacar que enguany «hem pogut fer campanyes que l'any passat no van ser possibles. Hem posat cartells, repartiti amb el Carnet Jove hi ha 2x1 a les entrades». D'aquesta manera, Iaccarino espera que la temporada segueixi igual de bé amb el Municipal ple. A més, espera «un partit molt espectacular, igual que l'any passat contra el mateix equip perquè els Centurions anoten molts punts i són propensos a rebre'n bastants també. Espero que la gent s'animi».

Els Barcelona Dragons van presentar també el calendari amb la resta de partits de la temporada a Reus, tots ells a partir de les 18.00 hores. Els pròxims duels seran aquest dissabte contra els Cologne Centurions; el 2 de juliol contra els Istambul Rams; el 9 de juliol contra els Vienna Vikings; el 30 de juliol contra els Rhein Fire; el 20 d'agost contra els Stuttgart Surge i, finalment, el 3 de setembre contra els Hamburg Sea Devils.