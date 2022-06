El Reus Deportiu es juga la final a vida o mort a la 'Bombonera'

El Palau d'Esports serà l'arma roig-i-negra per remuntar l'eliminatòria

Ja no hi ha més marge d'error. El Reus Deportiu es juga aquesta tarda un partit a vida o mort davant de la seva afició. El Palau d'Esports, també conegut com la Bombonera, es preveu ple de gom a gom per donar suport al seu equip. Tota l'ajuda serà d'agrair, perquè l'equip de Jordi García es troba al límit del precipici. Després de les dues derrotes a Galícia, els roig-i-negres necessiten guanyar tres partits consecutius per obtenir el títol de l'OK Lliga. Si aquesta tarda perden, la temporada s'haurà acabat i el Liceo celebrarà el títol en terres reusenques.

Els reusencs recuperen a una de les peces claus de l'equip. Checco Compagno va estar absent l'últim partit, però tornarà a la pista per aportar la seva electricitat en el joc. D'aquesta manera, Jordi García comptarà amb tots els seus jugadors per començar la gesta de la remuntada i, com van demostrar contra el Barça Hoquei durant les semifinals, la comunió amb l'afició va donar impuls als jugadors i van aconseguir l'èpica de derrotar el favorit. Aquesta tarda torna a ser clau per l'inici d'una gesta perquè David torni a derrotar a Goliat.



El partit entre el Reus Deportiu i el Deportivo Liceo tindrà lloc aquesta tarda al Palau d'Esports a les 20.45 hores. Aquest partit es podrà veure enper la pàgina web oficial de l'OK Lliga i també en directe per televisió a Esport 3.Els roig-i-negre no es poden permetre cap derrota més després del 5-1 i 5-2 a Galícia. Els aficionats reusencs podran tenir la certesa que l'equip es deixarà la pell.