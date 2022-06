El Nàstic agafa una mica d'aire abans d'una setmana de decisions

Els grana es prenen uns dies de reflexió i els plans de la pròxima temporada començaran dilluns

Actualitzada 16/06/2022 a les 19:48

Abans de prendre decisions importants, sempre és aconsellable raonar amb consciència i amb la ment freda, deixant a banda les emocions immediates després d'un fet important. El Nàstic de Tarragona s'ho està prenent de manera literal i ha deixat aparcat el projecte de la pròxima temporada fins al dilluns de la setmana vinent.

Després de l'amarg final contra el Villarreal B del passat dissabte, tots els plans de cara a disputar el retorn a la Segona A van quedar trastocats de dalt a baix. No pujar va afectar més enllà que emocionalment, a nivell de projecte també hi ha un impacte contundent. Sense els diners que s'esperaven que s'insuflessin amb l'ascens, l'entitat grana tancarà la temporada amb deute, tal com van avançar el passat mes de desembre a la junta d'accionistes. En aquell moment es va anunciar un milió i mig d'euros i caldrà veure com ha afectat l'esforç de la compra d'entrades per evitar jugar a A Malata contra el Ferrol i la resta de la temporada. En aquell mateix consell, Josep Maria Andreu va mencionar que, en cas de no ascendir, el Consell d'Administració faria una ampliació de capital de dos milions d'euros per a les pròximes dues temporades. Totes aquestes decisions, però, es prendran la pròxima setmana.

El pròxim dilluns està marcat al calendari per la reunió del Consell d'Administració. Sobre la taula es començarà a tancar el punt d'inici de la pròxima temporada. Primer si Sergi Parés continuarà a les regnes de la direcció esportiva, perquè el seu contracte acaba aquest mes de juny. Després cal saber quin serà l'entrenador de la pròxima temporada. El consell confia en la continuïtat de Raül Agné i aquesta decisió està a les mans del tècnic, que i també ha tingut tota aquesta setmana per pensar-s'ho.

Aquesta setmana s'està fent llarga per més d'un nastiquer. A les xarxes, l'estima i la confiança en aquest bloc de jugadors ha quedat marcada pels missatges de seguidors i aficionats reclamant les renovacions de totes les peces claus de l'equip. L'any passat, després de l'ensopegada contra l'Ibiza, l'entitat va trigar tres dies a valorar la temporada i acomiadar Toni Seligrat. Està clar que aquesta, tot i els alts i baixos, ha estat totalment diferent i el fet de quedar-se a les portes de l'ascens té més impacte ara que fa un any.

El Nàstic haurà de jugar un any més a la Primera RFEF, una categoria ruïnosa on els equips que inverteixen per ascendir tenen molt a perdre i el conjunt grana haurà de fer un nou esforç per competir per l'ascens.