La primera edició del Triatló Jove arriba a Calafell aquest diumenge

La prova està enfocada a menors de 18 anys

Actualitzada 16/06/2022 a les 18:35

Calafell estrenarà aquest cap de setmana la primera edició del Triatló Jove. Aquesta prova està pensada pels més petits i els participants seran menors de 18 anys. Aquest esdeveniment esportiu es durà a terme a la plaça dels Països Catalans s/n, i el primer tret de sortida serà a les 9:30 h amb la categoria d'aleví.Els participants hauran de nedar 300 m, recórrer amb bicicleta un circuit tancat de 7 km per acabar fent una cursa a peu de 2 quilòmetres pel passeig marítim de la població calafellenca.El Triatló Jove és una prova esportiva per a menors de 18 anys emmarcada dins del calendari de proves federatives del Triatleta Jove de la Federació Catalana de Triatló.Calafell ha preparat aquest triatló jove amb molta il·lusió, posant-li tot el cor i molta passió a cadascun dels detalls perquè els participants i els seus acompanyants vinguts d'arreu del territori català es trobin com a casa seva. Platges de sorra daurada, aigües poc profundes i més de cinc quilòmetres de passeig marítim converteixen Calafell en una destinació idònia per gaudir i pràctica l'espectacular esport del triatló.