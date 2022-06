Katherine Chaplin guanya la Cursa de les Dones de Cambrils

Més de 500 esportistes es van reunir el passat diumenge en la tercera edició

Un total de 505 esportistes van participar el passat diumenge 12 de juny en la III edició de la Cursa de les Dones de Cambrils, després de dos anys aturada per la pandèmia. La cursa va sortir del passeig de les Palmeres i va recórrer 5 km pels costat del mar en un entorn privilegiat. En aquesta edició es va permetre la participació dels homes, tot i que les protagonistes van seguir essent les dones i només elles van optar als premis.

La primera dona en creuar la línia de meta va ser en Katherine Chaplin (sisena de la general), del Bikepark Torredembarra amb 19m25s. Just darrera, amb 19m30s entrava Jessica Bonet (run4you), i tancava el podi de la classificació general Laura Abella amb 19h42s. El primer home en acabar el recorregut va ser Marc Bové amb un temps de 17m33s.

La cursa també va premiar a les millors atletes en la seva categoria. Així, en cadet es va imposar Carla Garcia amb 28m19s, en junior la Janina Garcia (Lt Ettlingen) amb 27m48s; en Sènior el premi no acumulatiu va ser per Maite Ríos amb 20m17s; la millor veterana va ser Angelina Díaz (C.Triatló Centaurio Tarraco) amb 21m59s; en Màster es va imposar Laura Luetich amb 24m09s; i en dones Màster Plus, de més de 60 anys, el premi va ser per la britànica Trish Mellor (Tr Cabrafeixet El Perelló) amb 25m10s.

També van tenir premi la participant de més edat que va ser Esperanza Moragues de 73 anys amb un temps de 49m12s, i la més jove, Laia Martínez d'11 anys amb 55m41s. La millor participant cambrilenca va ser Monserrat Rovira amb 22m31s.

Els equips també van tenir els seus reconeixements. El premi a l'equip amb més finishers se'l va emportar el Super Team amb 13 corredores; i el dels equips amb millor temps de tres dels seus membres el va guanyar l'equip Poweringrid by Sabaté amb 1h14m35s, seguit del Super Team amb 1h22m14s i en tercera posició l'equip Centre Entrenamiento Johana Silva amb 1h22m35s.

La cursa va acabar amb un esmorzar saludable amb llet d'ametlla i fruits secs i va comptar amb la delegació de Cambrils de la Lliga contra el Càncer de la província de Tarragona i Terres de l'Ebre, entitat beneficiaria de les donacions aconseguides amb la cursa. Finalment l'import recaptat va ascendir a 900€.