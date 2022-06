Els play-off d'ascens tornaran a ser d'anada i tornada el pròxim any

La RFEF ha emès un comunicat que proposaran eliminar la seu única després de les crítiques rebudes en gran part del Nàstic

Actualitzada 16/06/2022 a les 12:23

Les queixes, reclamacions i la indignació del Nàstic de cara a la mala organització del play-off d'ascens a partit únic d'enguany ha tingut els seus fruits. La RFEF ha emès un comunicat on proposa recuperar el format a doble partit d'anada i tornada per l'ascens a Segona Divisió i Primera RFEF, eliminant així la 'seu neutral' a partit únic d'enguany.La Real Federación Española de Futbol ha emès un comunicat on informa que ha suggerit a la Comisió de Segunda B i Segunda RFEF celebrada aquest dijous a Las Rozas recuperar el format d'eliminatòries d'anada i tornada de cara el pròxim any. Aquest criteri afectaria a totes les fases d'ascens de les categories RFEF (Primera, Segona i Tercera) i s'acomiadaria del format a partit únic.Segons la RFEF, l'òrgan va decidir el format a seu única «amb motiu de la pandèmia de la covid per poder garantir la finalització de les competicions».