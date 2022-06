El Nàstic manté catorze jugadors amb contracte per a la pròxima temporada

Un total de deu jugadors i Raül Agné acaben el seu contracte a finals de juny i els tres cedits retornen als seus clubs d'origen

Actualitzada 15/06/2022 a les 21:16

El Nàstic de Tarragona atura les màquines després de l'abrupte i amarg final de temporada. L'entitat grana es pren aquesta setmana com una treva per digerir-ho tot i poder valorar la temporada amb la ment freda. Les ferides de la final ja s'han tancat, però la cicatriu que ha deixat a tot aficionat amb sang de color grana courà durant molt de temps, igual que la derrota contra al Llagostera d'ara fa vuit anys.

Amb tot el que ha succeït a l'esquena, toca començar a preparar-se de cara a la pròxima temporada. Primer, però, toca fer inventari i veure quina és la situació del club i posar totes les cartes damunt de la taula.

En aquest punt de partida, el Nàstic té un total de catorze jugadors en vigor vinculats a l'entitat fins a 2023 o 2024. Aquest és el gruix important de la plantilla, però no s'assembla a la situació de l'any passat. La darrera temporada el nombre de jugadors amb contracte era similar, però els grana s'havien assegurat el bloc per poder construir al seu voltant.

Els jugadors que encara tenen vinculació són Pol Domingo, Nil Jiménez, Theo Venetikidis, Carlos Albarrán, Javi Bonilla, Elías Pérez, Pablo Fernández, Pedro del Campo, Robert Simón, Óscar Sanz, Pedro Martín, Cheikh Sarr, Andrei Lupu i Pol Ballesteros. Aquests cinc últims tornen de les seves respectives cessions. Tot i que tots aquests encara estan units al Nàstic, el futbol no són matemàtiques, en aquest mercat tan llarg, poden aparèixer noves ofertes o diferents situacions que els podrien apartar del club

La clau són les renovacions

El que pot portar més d'un maldecap són els jugadors que acaben el seu contracte. Manu García, Gonzi, Marc Trilles, Álex Quintanilla, Aythami, Joan Oriol, Javi Ribelles, Fran Carbia, Karim L'Koucha i Édgar Hernández podrien abandonar l'entitat grana si no hi ha cap contacte. D'altra banda, hi ha tres jugadors que ja han marxat de l'equip. Dani Romera, Juan Camilo Becerra i Jannick Buyla regressen als seus respectius equips després de finalitzar la seva cessió.

Aquestes baixes toquen tots els punts de la columna vertebral grana, però les més preocupants recauen en els punts més destacats. Els dos porters, els tres centrals titulars i el capità Joan Oriol haurien de ser prioritaris. Tot i això, el seu gran rendiment podria complicar les coses, com passa a molts equips que no ascendeixen. Després de destacar durant la temporada, més d'un equip podria pensar a pescar a la peixera grana i el Nàstic es podria trobar en una difícil situació de lluita d'ofertes contra clubs amb més pressupost.

Javi Ribelles ha sigut una de les peces clau al mig del camp, però no és una novetat el seu desig de poder jugar més a prop de la seva parella. Edgar i Carbia han sigut els dos davanters de rotació aquesta temporada, cadascun d'ells ha sumat tres gols. En el cas de Joan Oriol, ja ha comunicat més d'una vegada el seu interès per continuar de grana una temporada més.

Els primers 'adéu'

Dani Romera i Juan Camilo Becerra ja s'han acomiadat de l'equip. El primer marxa després d'anotar 7 gols en els 22 partits de grana. Des que va arribar, ha estat una peça fonamental a la davantera, però està clar que la Primera RFEF era un repte per tornar a posar-se en marxa després de la seva lesió. Tornar a veure'l vestit de grana significaria un gran esforç per part del club. En el cas de Becerra, el davanter no ha gaudit de la importància que es prometia, només va marcar un gol en els deu partits que va ser sobre la gespa.

D'altra banda, Jannick Buyla torna al Zaragoza. El migcampista té una opció de compra al seu contracte, però els grana s'hauran de mirar amb lupa on destinen els diners del seu pressupost aquesta temporada. Aythami penja les botes als seus 36 anys. L'impacte de Karim L'Koucha aquesta temporada ha sigut nul, amb només 16 minuts jugats. Això augura un futur lluny de Tarragona pel jugador del planter. Álex Quintanilla és la incògnita, el defensa fins i tot es planteja deixar el món del futbol.