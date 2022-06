El MICFootbal7 es trasllada a Salou aquest cap de setmana

Després de 17 anys celebrant-se a Andorra, la 18a edició arriba la Costa Daurada

Actualitzada 16/06/2022 a les 17:19

Sentir-se futbolistes i torneig paral·lel al de Setmana Santa a la Costa Brava

La 18a edició del torneig de futbol base MICFootball7 se celebrarà entre aquest divendres 17 i diumenge 19 de juny en un nou emplaçament, a les instal·lacions Futbol Salou Sports Center. Després de 17 edicions celebrant-se a Andorra, el torneig, que torna tres anys després per la pandèmia, es desenvoluparà al complex de la Costa Daurada. La competició comptarà amb 78 d'equips i més de 1.000 jugadors alevins, benjamins i prebenjamins repartits en cinc categories. D'entre els clubs més destacats que hi prendran part hi ha el Liverpool FC, FC Barcelona, RCD Espanyol, Villarreal CF i Valencia CF. En l'última edició, celebrada el 2019, el FC Barcelona -el club que acumula més triomfs en el palmarès del MICFootball7- va vèncer en tres categories i el Porto FC va guanyar l'altra.Els prop de 200 partits es jugaran al mateix complex de Futbol Salou, en un total de 8 terrenys de joc. El torneig es dividirà en cinc categories: A1 - aleví de 2n any (2010); A2 - aleví de 1r any (2011); B1 - benjamins de 2n any (2012); B2 - benjamins de 1r any (2013) i P - prebenjamins (2014). Els equips arribaran a Salou aquest divendres, durant el dissabte hi haurà la fase de classificació i el diumenge la fase final i la de consolació. Tots els grups i calendaris es poden consultar al portal web www.micfootball7.com.El MICFootball7 és un torneig internacional de futbol base en el qual els més petits comencen a sentir-se futbolistes. La filosofia del torneig pretén unir a les millors escoles de futbol base amb altres equips procedents d'altres indrets del món, tal com passa amb el MICFootball, que es disputa per Setmana Santa a la Costa Brava i que enguany ha celebrat la 20a edició.