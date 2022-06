Comença la temporada de futbol americà a l'Estadi Municipal de Reus

El curs passat l'impacte econòmic en la ciutat i el seu entorn va ser aproximadament de 950.000 euros

Actualitzada 16/06/2022 a les 12:14

El millor futbol americà europeu torna a l'Estadi Municipal de Reus. Aquest proper dissabte 18 de juny, a les 18:00h, els Barcelona Dragons jugaran el seu primer partit com a locals a Reus. L'equip rebrà als Cologne Centurions, en la que serà la tercera jornada de l'European League of Football.L'Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure, que gestiona les instal·lacions esportives municipals, van renovar fa uns mesos per aquesta i la propera temporada l'acord amb Big Ten Football SL, propietària dels drets com a única franquícia de l'Estat Espanyol per competir a la lliga Europea, perquè els Barcelona Dragons juguin la lliga a l'Estadi Municipal de Reus.El regidor d'Esports, Pep Cuerba, ha valorat molt positivament l'impacte de l'estada dels Barcelona Dragons la temporada passada. «Un esdeveniment esportiu que ens dona visibilitat com a ciutat a tota Europa, a través de les retransmissions televisives i de les xarxes socials i que ens aporta un impacte econòmic molt positiu que ens anima a continuar treballar plegats», ha manifestat.Aquest impacte econòmic en la ciutat i el seu entorn es va xifrar la temporada passada en aproximadament 950.000 euros. La xifra s'ha calculat prenent en consideració les despeses directes de l'equip a la ciutat generades per part dels jugadors i l'staff, l'ús de les instal·lacions i recursos logístics necessaris per a l'activitat d'entrenament i competició, a més de les despeses derivades de l'organització dels partits, tant pel que fa a serveis com les provinents de la presència a la ciutat dels equips rivals i aficionats de fora de Reus.Com a dades significatives cal destacar que l'organització de cada competició ha suposat mobilitzar la contractació d'una mitjana de 57 persones externes al Club. A nivell mediàtic, cal destacar la retransmissió per Esport 3, les visualitzacions per streaming o el seguiment de més de 22.000 seguidors a les xarxes socials o dels mitjans especialitzats.