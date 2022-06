Torredembarra és l'escenari de la 1a fase de la Lliga Espanyola de Futbol Platja

Les pilotes han començat a rodar a la platja de la Paella aquest dimecres i la jornada acabarà dissabte

Actualitzada 15/06/2022 a les 19:52

Torredembarra acull des d'aquest dimecres 15 de juny fins al dissabte dia 18 la 1a Fase de la Lliga Nacional Femenina de Futbol Platja. Es tracta del tret de sortida del Grup Nord de la competició, on està enquadrat l'AIS Playas de San Javier de Llorenç Gómez.El camí de l'equip femení dirigit per Llorenç Gómez passa per la ciutat natal del torrenc. Serà la primera vegada que la platja de la Paella el vegi saltar a la sorra oficialment a Llorenç com a entrenador. Un debut a la seva pròpia casa que li fa moltíssima il·lusió i que afronta amb moltíssimes ganes. Explica que «poder competir a la teva terra amb el teu club és tot un luxe, una meravella poder gaudir d'aquest campionat». El tercer ja oficial amb el San Javier i l'objectiu continua sent el mateix que el primer dia: «seguir en el procés de creixement i evolució per continuar apropant-nos al punt més àlgid possible i intentar mostrar un futbol platja que sigui diferencial».L'equip de Llorenç Gómez va començar amb bon peu al torneig guanyant per 0-9 a la UD Collense en la primera jornada que es va disputar aquest dimecres. Els pròxims partits del torneig es jugaran entre dijous i dissabte.