Marcos Meury substitueix a Marc Tarragó a la gerència del Golf Costa Daurada

Tarragó deixa el càrrec perquè ha sigut nomenat gerent de la Federació Canària de Golf i donarà el relleu el dia 27 de juny

Actualitzada 15/06/2022 a les 17:52

Marcos Meury, fins ara responsable d'administració del Golf Costa Daurada, ha estat promocionat com a nou director gerent del Club, en substitució de Marc Tarragó.Tarragó, que ha ostentat aquesta responsabilitat en els darrers dos anys i mig, farà un salt professional i també geogràfic, ja que ha estat nomenat gerent de la Federació Canària de Golf.Marc Miquel, president del Golf Costa Daurada, ha volgut agrair el lideratge proactiu que ha exercit Marc Tarragó, «un directiu d'una gran vàlua i amb una reeixida trajectòria que, en aquest curt espai de temps, ha estat capaç de superar els reptes, aprofitar les oportunitats, assolir els objectius i complir amb les expectatives que la propietat tenia en ell».Sota la gerència de Tarragó s'ha consolidat la profunda transformació d'una infraestructura que ha passat de ser un camp de golf fins a convertir-se en una club multiesportiu de referència al sud de Catalunya, amb pistes de pàdel, tennis, pitch & putt i el gimnàs DiR. La internacionalització, la captació de grans esdeveniments, tornejos i patrocinadors són altres de les fites assolides per Tarragó. A més de l'establiment de les bases del que serà la segona fase de creixement.Una nova expansió que Marcos Meury, un home de la casa que coneix molt el bé el Golf Costa Daurada, capitanejarà amb Xavi Pueyo, responsable de Pàdel, Tennis i del Gimnàs.D'acord amb el paquet d'inversions aprovat per la propietat, sota la gerència de Meury el Club creixerà en fins a 14 pistes de pàdel panoràmiques, cinc pistes de tennis de terra batuda, l'ampliació de l'aparcament gratuït amb 300 places (amb carregadors per a vehicles elèctrics i plaques solars) i la inauguració de dos nous restaurants.Meury, professional de golf, a més de conèixer bé el Club, per la seva dilatada i reeixida trajectòria professional, manté una sòlida relació amb els socis, col·laboradors, patrocinadors... Té, a més, davant seu el repte de liderar la transformació digital del Golf Costa Daurada i l'aposta per la sostenibilitat.«Estem segurs que Marcos Meury millorarà encara més el bon moment que viuen les seccions esportives de golf i pitch & putt», puntualitza Marc Miquel, president del Golf Costa Daurada.El relleu es farà efectiu el dia 27 de juny.