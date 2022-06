L'any d'alts i baixos acaba amb un Nàstic millorat, però sense premi

El partit amarg de Vigo no amaga un gran final de lliga d'un equip que ha anat de menys a més

Actualitzada 14/06/2022 a les 20:26

La temporada s'ha acabat i amb el pas dels dies els ànims dels nastiquers s'han anat refredant després de jornades de polèmiques i reclamacions. Mentre que el Nàstic de Tarragona comença a engegar la maquinària de cara a la pròxima temporada, toca fer una vista enrere per veure com ha estat el primer any a Primera RFEF.

L'equip de Raül Agné va començar de més a menys, amb una històrica ratxa de cinc victòries consecutives al Nou Estadi, però que, al mateix temps, l'equip es trobava sota la gran ombra dels duels com a visitant. Els grana no aconseguien guanyar lluny de Tarragona i aquesta dinàmica es va acabar encomanant a casa.

Progressivament, l'equip va anar caient fins a arribar al fatídic duel contra l'Andorra al mes de gener, un partit que estava encaixat en una dura jornada de tres duels en una setmana. El Nàstic va perdre amb contundència i es van encendre totes les alarmes en veure's a dos punts del descens. Quatre dies després, l'equip va mostrar una imatge molt millorada contra el Betis Deportivo i va començar una ratxa de victòries i bon joc que va arreglar la situació en qüestió d'un mes.

El brot verd d'hivern es va frenar amb una ratxa negativa amb una victòria en set partits. L'última, contra el Sabadell, va ser un punt on més d'un nastiquer va deixar de creure. Els de Raül Agné van lluitar fins al final i van tenir la sort dels resultats dels seus rivals directes a favor seu i, amb una ratxa de quatre partits consecutius guanyats, es va classificar pel play-off.

La història d'aquest punt de la competició encara es manté viva en el record dels aficionats, i l'esforç i el treball dels jugadors en els dos partits va quedar enfosquit per l'amarg final.

Si es mira segons les aspiracions del club a principi de temporada i les declaracions tant de jugadors com cos tècnic durant aquesta, el Nàstic no ha assolit l'objectiu principal que es tenia marcat, que era l'ascens de categoria. D'altra banda, tant jugadors com afició han aconseguit connectar en el camí d'aquest últim tram de temporada i no són pocs els que volen que gran part de l'equip es mantingui per l'any vinent.

La temporada 2022/23 ja ha començat i s'espera un estiu llarg i molt mogut. El full de ruta sembla ben clar: primer, assegurar-se l'entrenador, després, progressar amb les renovacions dels jugadors de la plantilla que acaben contracte i, finalment, mirar al mercat per reconstruir l'equip. Aquesta feina, però, serà més complicada un any més en el pou econòmic de Primera RFEF.



Romera i Aythami s'acomiaden de l'afició grana

Amb el final de temporada, els jugadors del Nàstic ja comencen a pensar en el seu futur. Aquesta setmana, Aythami Artiles i Dani Romera es van acomiadar de l'afició agraint la seva etapa grana. Romera torna a la Ponferradina després de la cessió i és poc probable que torni l'any vinent.En el cas d'Aythami, el veterà central de 506 partits oficials es retirarà del futbol. Alguns mitjans canaris ho avançaven el passat dimarts i, de fet, Joan Oriol es va acomiadar del seu company per xarxes socials.