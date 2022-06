El CA Tarragona femení finalitza setè en el seu primer Campionat d'Espanya de Clubs

Núria Caballero i Mireia López van guanyar les seves respectives proves

Actualitzada 15/06/2022 a les 20:42

El CA Tarragona femení Absolut ha quedat en setena posició en el seu primer Campionat d'Espanya de Clubs. La competició de la Final A va tenir lloc a Burgos el darrer cap de setmana. Les noies del club han tingut l'oportunitat de competir amb atletes de gran nivell d'arreu de l'estat. Aquesta ha estat la primera participació del Club Atletisme Tarragona en un Campionat d'Espanya de clubs des que el club es va crear el 1990.



Les atletes més destacades de l'equip van ser Núria Caballero i Mireia López. Caballero en el concurs del salt d'alçada (1,72 metres) i López en la cursa dels 100 metres tanques (13''82 segons). Clàudia Mir en els 400 metres tanques (1'03''55) i Maria Álvarez en el concurs del salt de llargada (5.23 metres) van ser segones aconseguint marques personals. Carla González va ser tercera als 3000 m obstacles (12'29''07), i Patrícia Amador als 1500 metres (4'55''01) i Mireia Redondo als 100 metres llisos (12''86) van ser quartes.Cinquenes en les seves proves van ser Sira Bó als 800 metres (2'17''77, marca personal), Alícia Vázquez en el concurs de salt de perxa (2.60 m), Marina Tibau en el llançament de pes (10.54 m), Bàrbara Pintado en el llançament de disc (34.14 m) i el relleu 4x400 format per Clàudia Mir, Sira Bó, Patrícia Amador i Mireia López (4'01''85, rècord del club)Emma Esteve en la cursa dels 200 metres (26''94), la debutant atleta Sub16 Iris Garrido als 3000 metres llisos (11'45''30, marca personal), Maria B. al llançament de martell (32.46 m), i la incombustible Antònia Royo als 5000 metres marxa (31'50''29) van ser setenes, i Aina Tomàs a la prova dels 400 metres llisos (1'07''42), Maria Falcó al concurs del triple salt (10.81 marca personal), Mireia Tortosa en el llançament de javelina (28.04 m) i l'equip de relleu de 4x100 format per Emma Esteve, Ainoa Rodríguez, Natàlia Sánchez i Maria Álvarez (51''84) van ser vuitenes. Cal destacar a Sílvia Vicente que es va desplaçar a Burgos però no va poder participar degut a unes molèsties.Va ser un campionat on el club va desplaçar a Burgos un equip molt jove, quasi tot format des de les categories de promoció al club. Hi havia atletes sub16 que encara estan a l'escola i que vivien per primer el que era competir fora de Catalunya, moltes atletes de Sub18 a Sub23 algunes d'elles amb molt de recorregut, atletes absolutes que han vist com creix el club i tot el que el club està aconseguint i atletes veteranes que van aportar tranquil·litat i experiència.